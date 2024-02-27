Пілот дронів ЗСУ самотужки вивів з ладу батальйон окупантів: як йому це вдалося (відео)

Зорян почав розвідником, а потім став пілотом дрона-бомбардувальника. Військовий не пускає росіян штурмувати позиції своєї бригади, атакуючи з неба живу силу і техніку.

Оператор БПЛА 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені князя Романа Великого на ім'я Зорян уразив 448 російських окупантів за допомогою дрона-бомбардувальника. Подробиці своєї служби військовий розповів у відеоролику з назвою "Нічні бомбери Князівської бригади".

Боєць розповідає, що за час служби оператором у ЗСУ встиг ліквідувати 140 російських загарбників і поранити ще 308, також знищив багато техніки:

"Сумарно 200-ті й 300-ті, то буде батальйон. Є спалена техніка: чотири "Урала" спалені повністю, дев'ять "буханок", кілька джипів, два 82-мм міномети, один "Васильок" знищений. Є генератори, антени противника, які вдень виявляють наші пілоти та вдень їх, можливо, через велике подавлення РЕБу не можуть знищити, тоді я вночі лечу і їх добиваю", — каже військовий.

Бої ніколи не перериваються, тому Зорян працює разом із напарником у дві зміни. Побратим працює вдень, а відпочинок Зоряна починається у 8-9 годин ранку. Після сну він має підготуватися до нічної роботи.

"Перевіряю скільки маю підготовлених боєприпасів, батареї, зарядки. Напарник мій дивиться, щоб були заряджені антени, генератор, павербанки. Цілу ніч я працюю, вдень подаю звіт, відеодокази, замовляю скільки чого потрібно і лягаю спати", — каже хлопець.

Як і інші оператори безпілотників, у 14 ОМБр постійно працюють над покращенням дронів, винаходять та вдосконалюють боєприпаси для більш ефективного ураження ворога.

Справі керування безпілотником Зорян навчився у військовій школі "Боривітер", після чого почав працювати на лінії фронт, спершу як розвідник, а потім вже за один-два місяці став керувати дроном-бомбардувальником. Зараз у нічний час він займається скидами, шукає цілі, а під час наступу виконує аеророзвідку та виявляє противника. Але у світлу пору доби все ж цікавіше:

"Бачиш як у реальності, а вночі все чорно-біле, тепло, холод — і більше нічого. Вночі краще працювати зі скидами, бо противник не бачить дрон, але вночі й важче зорієнтуватися, якщо погана погода", — розповідає Зорян.

Як розвідник, Зорян помічає цікаві моменти з тактики росіян: "коли йде шість-вісім осіб, і думають, що ми їх не бачимо, починають падати в один момент і прикидаються мертвими". Але він не має до них жалю та не пускає їх штурмувати позиції бригади.

Нещодавно виникали побоювання, що Україна відстає від Росії у виробництві дронів. Проте міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін запевнив в ефірі телемарафону, що Україна виробляє стільки ж дронів-камікадзе, аналогічних Shahed.