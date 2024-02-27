Мільйони власників iPhone мають право отримати $349 від Apple: у всьому винен брак

Через дефектні чипи в iPhone 7 або iPhone 7 Plus виникають проблеми зі звуком, і користувачі можуть претендувати на компенсацію від виробника.

Apple збирається виплатити 35 млн доларів для врегулювання колективного позову в США. Це означає, що користувачі iPhone матимуть право на отримання до 349 доларів від технологічного гіганта, але за однієї умови, передає The Sun.

Якщо ви є податковим резидентом США (податковим резидентом у США є американські громадяни (навіть якщо вони не проживають у країні багато років), володарі грін-карти й міграційного статусу permanent resident (навіть якщо вони не живуть у США, — ред.) і володієте iPhone 7 або iPhone 7 Plus, то ви можете отримати виплату від Apple.

На компанію подали до суду через те, що в деяких пристроях було виявлено дефектні чипи, внаслідок чого виникали проблеми зі звуком. Власникам пошкоджених iPhone довелося лагодити смартфони за власні кошти. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, то ви отримаєте від виробника електронного листа з повідомленням про компенсацію.

Відомо, що на компенсацію можуть претендувати ті податкові резиденти США, які придбали iPhone 7 або 7 Plus у період із 16 вересня 2016 року до 3 січня 2023 року і в цей же період повідомили Apple про будь-які проблеми зі звуком.

Однак якщо ви зіткнулися з вищевказаною проблемою, але не отримали електронного листа від Apple, ви можете звернутися до компанії самі й дізнатися про те, чи можете ви претендувати на компенсацію, чи ні. Для цього необхідно написати за адресою info@smartphoneaudiosettlement.com.

Як пише MacRumors, власникам смартфонів, які отримали електронного листа про врегулювання спору, потрібно буде відповісти й підтвердити, як ви хочете отримати оплату. Відповісти потрібно до 3 червня. Згідно з пропонованою угодою, яка потребує схвалення суду Каліфорнії 18 липня, ті, хто заплатив Apple за ремонт дефектних iPhone зі своєї кишені, можуть отримати 349 доларів, а інші — до 125 доларів.

Раніше ми повідомляли про те, що технологія E-Color Shift змушує смартфон змінювати дизайн. Задня панель смартфонів Infinix оснащена екраном із електронним чорнилом, який змінює колір і дає змогу створювати візерунки.

Писали також, що Apple вмовляє власників Android перейти на iPhone. Компанія запевняє, що не стане стежити за користувачами пристроїв і не збиратиме дані для подальшої монетизації, як це робить Google.