На що здатні "очі" ворога: окупанти активно розміщують комплекси спостереження "Муром-П"

Комплекс веде спостереження у видимому, інфрачервоному й радіодіапазоні та сигналізує про небезпеку. Оператор може знаходитись за 8 км.

Російські військові активізували розміщення на фронті комплексів дальнього спостереження "Муром-П". Сайт "Мілітарний" розповідає про це та пояснює, як вони працюють.

Перевагою комплексу "Муром-П" є швидкість розгортання та тривала автономність. Він оснащений засобами сповіщення особового складу про потенційну небезпеку: звуковим, світловим та вібраційним сигналами. Під час виявлення порушення комплекс подає сигнал "Тривога".

Портативність "Муром-П" можлива завдяки швидкозбірній конструкції. Автономність забезпечує живлення від сонячних батарей, автомобіля або генератора. Для передачі даних на великі відстані передбачений канал радіозв’язку з постом оператора.

До комплексу входять:

тепловізор;

модуль інтеграції за допомогою радіо з автономними сповіщувачами;

блок зв’язку та керування;

ноутбук з програмним забезпеченням для керування;

автономні джерела електроенергії;

додаткова станція радіолокації STS-172 (опційно).

STS-172 дозволяє відображати траєкторії пересування та дальність рухомих об’єктів. Радіолокатор використовуються алгоритми обробки сигналів для отримання точних даних про об’єкт спостереження за будь-якої погоди.

Комплекс дозволяє сканувати територію у ручному режимі та режимі відеолокації. Останній передбачає автоматичне сканування заданих позицій, виявлення та супровід цілей камерою та тепловізором.

Для реалізації цього режиму використовуються інтелектуальні технології – FineTrack та FineDome. Модуль керування поворотними відеокамерами FineDome призначений для автоматичного супроводу рухомих цілей.

Склад комплексу спостереження "Муром-П" Фото: Мілітарний

Програмний модуль FineTrack призначений для виявлення ознак порушень на території за допомогою прямого візуального контролю та відеореєстрації.

Управління комплексом здійснюється за допомогою ноутбука, під’єднаного до блоку управління кабельними лініями зв’язку або радіоканалом. Місце оператора може знаходитися у безпосередній близькості до комплексу, або ж на відстані до 8 км.

Комплекс має модуль для підключення автономних периметральних сповіщувачів та можливість моніторингу та керування ними з їх прив’язкою до карт місцевості.

У разі тривоги відбувається звукове та візуальне оповіщення оператора, а поворотний пристрій відеотепловізійного модуля автоматично наводиться на ділянку периметра з порушником.

Серед інших можливостей та функцій комплексу "Муром-П" забезпечення охорони кордону, безпеки місць дислокації військових, охорона підступів, відеоспостереження відкритих просторів, сканування контрольованого простору в ручному та автоматичному режимах, визначення ділянки порушення, демонстрація інформації в реальному часі на моніторі та архівування подій, визначення перебування особового складу за допомогою GPS, виявлення та супровід цілей поворотними камерами, радіоспостереження з одночасним відстеженням кількох цілей, завантаження карт місцевості та прив’язка до них за GPS, визначення азимута та дальності, класифікація цілей за типом із відображенням на карті місцевості.

Нагадуємо, один з останніх випадків влучання в "Муром-П" стався на Харківщині. Окупанти розмістили цей комплекс на вежі разом із засобом РЕБ.