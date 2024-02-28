"Порушення всіх законів фізики": експерти розібрали російський РЕБ "Волнорез" для танків

Російські засоби не рятують окупантів від дронів-камікадзе через погану якість збирання та конструкцію, що гарантовано призводить до перегоряння.

Якість складників, матеріалів та збирання російського пристрою радіоелектронної боротьби "Волнорез" є жахливою. Про це розповів у X (Twitter) канадський фізик та експерт з електроніки DanielR, спираючись на фото розібраного пристрою.

Як ілюстрації DanielR використав, зокрема, фотографії розібраного пристрою від українського військовослужбовця та спеціаліста з РЕБ Сергія Бескреснова з позивним "Флеш", які він опублікував у своєму Telegram-каналі. "Волнорез" має антени у вигляді "грибів", які встановлюються на верхній частині танків.

РЕБ "Волнорез", загальний вигляд Фото: X (Twitter)

Результати розбирання викликають здивування. Верхня кришка зроблена з дуже тонкого фарбованого пластику. Його тримають шурупи, вкручені в крихкі пластикові стійки: так роблять дешевий ширвжиток.

РЕБ "Волнорез", верхня кришка Фото: X (Twitter)

Безпосередньо під пластиковою кришкою знаходиться антена. Верхня секція встановлена ​​на нейлонових (пластикових) опорах, які занадто слабкі для використання на танку. Поролоновий герметик запобігає розсипанню – принаймні на деякий час.

РЕБ "Волнорез", антена Фото: X (Twitter)

На нижній стороні антени видно, що для кріплення верхньої секції було використано лише 3 нейлонові гвинти. Замість належних ущільнювачів було використано велику кількість герметика.

РЕБ "Волнорез", верхнє кріплення Фото: X (Twitter)

Дві металеві пластини утворюють корпус для електроніки. Вони кріпляться разом за допомогою 6 болтів і не мають спеціального ущільнювача. Використовується тільки герметик. Для пристрою, який може опинитися під водою, це може бути недостатнім.

РЕБ "Волнорез", відсік електроніки Фото: X (Twitter)

Нижня пластина містить RF-модуль, джерело живлення (перетворювач DC-DC) та роз’єм. Лінійка в сантиметрах показує, що блок живлення та радіочастотний модуль дуже малі. Використовується багато герметика/

РЕБ "Волнорез", нижня пластина

RF-модуль становить 30 Вт, що здається замалим для цього проєкт. Їх є багато на вибір на AliExpress, де вони продаються за кілька сотень доларів США.

РЕБ "Волнорез", RF-модуль Фото: X (Twitter)

Джерело живлення (перетворювач DC-DC) є споживчим, дуже маленьким і, ймовірно, коштує близько 10 доларів. Можна було б очікувати набагато більш якісного живлення у військовому пристрої.

РЕБ "Волнорез", джерело живлення Фото: X (Twitter)

"Загалом якість збірки жахлива, — пише експерт. — Зауважте, що ці пристрої, як повідомляється, продаються приблизно за 4000 доларів США, але, ймовірно, їх виготовлення буде ближче до 500 доларів."

За проєктом кожна з таких антен охоплює лише вузький діапазон частот. Кожному транспортному засобу знадобиться кілька таких пристроїв, щоб захищати від ворожих дронів-камікадзе.

РЕБ "Волнорез", диапазони частот Фото: X (Twitter)

У підсумку експерт каже, що якість російської системи радіоелектронної боротьби "Волнорез" жахлива.

Сергія Бескреснов поділяє думку канадського експерта: "Насолоджуйтесь. Розпакування "Волнореза". Справжня російська "воєнка". Прорив виставки Армія Росії-2023. Хлопці я Ваш противник, але мені навіть соромно за цю … :-) Кому Ви її по 4 тисячі доларів продавали?"

Росіяни й самі не в захваті від пристрою. Ось що каже у своєму Telegram-каналі блогер Рамзай: "На жаль, підтверджуємо! Розбирання кількох перегорілих "виробів" "Волнорез" призвело до відкриттів, від яких фахівці сильно здивувалися".

Він теж каже про погану якість пристрою, порівнюючи її з гаражними виробами, і часті випадки виходу з ладу. Відзначив невдалу конструкцію, коли транзисторний модуль знаходиться в герметичному контейнері над радіатором охолодження — погане розсіювання тепла призводить до того, що електроніка перегорає. На думку російського блогера, це фактично "порушення всіх законів фізики". Також він вказав на прогалини у покритті та на явно завищену вартість.

Після цього розбору стає зрозумілим, чому деякі російські військові обвішують транспортні засоби багатьма цими пристроями РЕБ. Річ у заданих вище вузькому діапазоні кожного пристрою, а також їхньої схильності до виходу з ладу.