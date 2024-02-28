Китай залишиться далеко позаду: Intel розкрила, коли зробить передовий 1-нм чип

Intel також збирається максимально автоматизувати виробництво напівпровідників і зробити Intel Foundry другим за величиною напівпровідниковим заводом у світі.

Процесор Intel 10A, виготовлений за 1-нанометровим технічним процесом, надійде в розробку або виробництво наприкінці 2027 року. Про це керівництво компанії заявило під час презентації Intel Foundry Direct Connect, передає Tom's Hardware.

За словами Кейвана Есфарджані, виконавчого віцепрезидента і гендиректора підрозділу ливарного виробництва і постачань Intel, упродовж наступних кількох років компанія почне виробництво вузла Intel 14A (у 2026 році) і виробництво/розробку вузла 10A (наприкінці 2027 року). Суфікс "A" позначає ангстреми, а 10 ангстрем перетворюються в 1 нм, що означає, що це буде перший вузол класу 1 нм.

Intel не розкрила жодних подробиць про чип 10A/1 нм, але повідомила, що класифікує його як вузол із поліпшеними потужністю і продуктивністю. Гендиректор Intel Пет Гелсінгер повідомив, що граничне значення для 10A становитиме від 14 до 15%, тому можна очікувати, що 10A матиме щонайменше такий самий рівень поліпшення, порівнюючи з вузлом 14A (наприклад, різниця між Intel 7 і Intel 4 становила 15%.).

Компанія також активно нарощуватиме свої потужності з виробництва корпусів для Foveros, EMIB, SIP (кремнієва фотоніка) і HBI (гібридне з'єднання). Розширені можливості упаковки стали ключовим фактором при створенні ШІ-прискорювачів. Збільшення потужностей забезпечить стабільні поставки сучасних процесорів зі складною комплектацією. Перехід Intel до роботи як напівпровідникового виробника дасть змогу компанії збільшити як обсяг виробництва для кожного зі своїх вузлів, так і тривалість часу, упродовж якого кожен вузол перебуває у виробництві, тим самим максимізуючи прибуток від свого підприємства та витрати на обладнання.

На додаток до наявних потужностей, компанія планує інвестувати 100 млрд доларів протягом наступних 5 років у розширення і створення нових виробничих майданчиків. Intel поки не повідомила, де вона планує виробляти 1-нанометровий чип 10А, але відомо, що компанія продовжує розширювати свої потужності в Огайо (США), Ізраїлі, Німеччині, Малайзії та Польщі.

Цікаво, що розробник планує використовувати ШІ в усіх сегментах своїх виробничих потоків: від планування потужностей і прогнозування і до підвищення продуктивності та фактичних виробничих операцій на рівні цехів. Есфарджані не назвав термінів реалізації цієї ініціативи, але сказав, що в майбутньому це вплине на всі аспекти діяльності компанії. Наприклад, впровадження ШІ "коботів" (колаборативних роботів) дасть змогу автоматизувати виробничі процеси.

Також перед топ-менеджментом стоїть завдання зробити Intel Foundry другим за величиною напівпровідниковим заводом у світі до 2030 року. Якщо Intel реалізує всі свої плани, то Китай залишиться на узбіччі прогресу зі своїми застарілими процесорами.

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