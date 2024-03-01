Історичний момент: секретний безпілотник ВПС США XQ-67A здійснив перший політ (відео)

БПЛА призначений для ведення бою спільно з пілотованими та безпілотними літальними засобами, розвідки, а також має замінити старі винищувачі.

Новий бойовий безпілотний літак другого покоління General Atomics XQ-67A здійснив перший політ. Про це повідомляє сайт Defence one.

Безпілотник вперше здійснив політ 28 лютого в льотно-операційному центрі General Atomics Grey Butte поблизу Палмдейла, Каліфорнія. Дрон під назвою XQ-67A походить від серії літаків Gambit від GA-ASI, які компанія пропонувала для програми ВПС зі створення керівних безпілотників, які називають бойовими літаками спільного бою (CCA).

Нова платформа є частиною високосекретної програми Off-Board Sensing Station або OBSS Дослідницької лабораторії ВПС США (AFRL). Служба уклала контракти на проєктування GA-ASI та Kratos у 2021 році, а у 2023 році вибрала GA-ASI для створення проєкту.

XQ-67A у повітрі Фото: General Atomics

Служба також експериментувала з безпілотником Kratos XQ-58 Valkyrie, який був частиною програми Skyborg AFRL, спрямованої на розробку базової системи автономності, щоб майбутні дрони могли співпрацювати з пілотованими літальними апаратами.

"Після успіху XQ-58A Valkyrie, першого недорогого літального апарату без екіпажа, призначеного для забезпечення винищувача надійною та доступною масою, XQ-67A підтверджує загальне шасі або підхід "роду" до проєктування, виготовлення та тестування літаків", — повідомляє AFRL.

Як розповідає видання The Warzone, безпілотний літак XQ-67A має висувне триколісне шасі, широко розставлене V-подібне хвостове оперення та головне крило з низькою стрілоподібністю. Він також має верхній задній впускний отвір для двигуна та непомітну лінію куліси, яка огинає фюзеляж. Конструкція в основному схожа в базовій конфігурації на дрон Avenger від General Atomics, а також на MQ-25 Stingray від Boeing таXQ-58 Valkyrie від Kratos.

XQ-67A має пару датчиків параметрів повітря, встановлених на носі. Загальні маркування XQ-67A дуже схожі на ті, що застосовуються до XQ-58A, а також до тих, які зараз експлуатуються Корпусом морської піхоти США.

General Atomics — одна з п’яти компаній, які наразі підписали контракт на проєктування CCA. Раніше цього місяця керівники ВПС заявили, що скоротять коло постачальників до двох-трьох компаній протягом наступних кількох місяців.

Нагадуємо, що General Atomics є розробником відомого безпілотника MQ-9 Reaper. Восени 2023 року компанія була готова подарувати Україні два MQ-9, але це мало дозволити Міноборони США.