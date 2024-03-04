Українські бійці помітили НЛО над зоною бойових дій, — Bild (відео)

Великий об'єкт нерухомо висів над землею у повітрі. Його на відео зміг зафільмувати український військовослужбовець за допомогою дрона DJI.

Оператор безпілотного літального апарату зафіксував в небі над зоною бойових дій НЛО. Про це повідомило видання Bild.

"Українські військові зафільмували НЛО над зоною бойових дій — з'ясувати, що це було, не вдалося", — йдеться у повідомленні.

Український військовослужбовець зняв на дрон DJI невідомий великий об'єкт, який нерухомо висів над землею у повітрі. Натомість представник компанії-виробника дрона заявив, що не може пояснити, що бачили бійці Сил оборони. На його думку, під час запису відео міг статися технічний збій.

Нагадаємо, 9 лютого у ЗМІ розповіли, що подружжя туристів побачили невпізнаний летючий об'єкт в небі на околицях Сан-Педро-де-Колалао, що на півночі Аргентини. Зі слів 76-річної Ріни Хуарес, летюча тарілка була на тій самій висоті, що й кабелі електропередач, проте потім підіймалися все вище і вище.

15 січня у китайських соціальних мережах з'явилися повідомлення про появу НЛО в небі. Зокрема, невідомий об'єкт мав три джерела світла, був схожий на хмару, рухався швидко і безшумно з заходу на схід. За словами очевидців, об'єкт не був схожий на літак, а виглядав як куля. На думку вчених, це явище могло бути пов'язане із запуском ракети Falcon 9 від компанії SpaceX, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску.