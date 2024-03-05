Google не знає, як застосувати квантовий комп'ютер: обіцяє заплатити $5 млн за ідею

Квантові системи гарні для складних і швидких обчислень, але поки незрозуміло, як їх здійснювати з користю для людства, а не просто так.

Квантові комп'ютери можуть розв'язувати деякі завдання швидше, ніж звичайні, але їх поки що не вміють застосовувати на практиці. Компанія Google і фонд XPRIZE Foundation запустили конкурс і пообіцяли заплатити 5 млн доларів США тим, хто придумає, як їх можна використовувати, передає New Scientist.

Організатори закликають дослідників розробити нові квантові алгоритми в межах трирічного конкурсу. Алгоритми мають бути націлені на розв'язання не абстрактних математичних задач, а практичних проблем. Наприклад, вони могли б допомогти знайти новий електроліт для акумуляторів, який значно збільшує ємність. Або вчені можуть удосконалити вже наявні квантові алгоритми таким чином, щоб застосувати їх до реальної проблеми, яку раніше не розглядали.

У межах премії алгоритми учасників оцінюватимуть за низкою критеріїв, наприклад, наскільки великим може бути їхній вплив, чи розв'язують вони проблеми, аналогічні тим, які викладено в Цілях сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй, і наскільки реальний їхній запуск у найближчому майбутньому. Загальний призовий фонд у розмірі 5 млн доларів поділять між фіналістами.

Премія може допомогти змістити фокус дослідників у царині квантових обчислень із розгляду технічних визначень квантової переваги, подібних до тих, що продемонстрували Google або IBM, до реального використання, каже Ніколас Кесада з Монреальського політехнічного інституту в Канаді.

"Нам потрібно з'ясувати, що робити з квантовими комп'ютерами", — наголосив він.

Розробка корисних квантових алгоритмів також допоможе краще зрозуміти, як працюють квантові комп'ютери, наприклад, як боротися з шумом і помилками, каже Білл Фефферман із Чиказького університету. Однак учений зізнався, що хоча і вірить у те, що такі алгоритми можуть бути розроблені, для їхнього впровадження на наявному обладнанні знадобляться роки, — як мінімум три.

Раніше ми повідомляли про те, що найпотужніший квантовий комп'ютер у світі працюватиме в "хмарі". Квантова машина Advantage 2 у 20 разів краща за попередника, тому що змушує квантові біти "хвилюватися" і "заспокоюватися".