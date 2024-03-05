Китай наздоганяє США навіть під санкціями: новий чbп Huawei виявився не набагато гіршим за AMD Zen 3

Тести показали, що зараз нові китайські чипи відстають від американських приблизно на три роки, але цей розрив стрімко скорочується.

Китайська компанія Huawei продемонструвала прогрес у розробці власних ядер Huawei Taishan V120 для передового процесора. Тести показали, що новинка може посперечатися з деякими західними пристроями, хоча і не найновішими, пише Gizchina.

Хоча пристрій не досяг рівня передових західних чипів, тести показують, що за показниками продуктивності він не поступається чипам, випущеним західними компаніями кілька років тому. Видання припускає, що нові чипи Huawei зможуть обслуговувати більшу частину китайського ринку.

Недавній тест показав, що продуктивність ядра Huawei Taishan V120 відповідає продуктивності ядер AMD Zen 3, випущених у 2020 році. Це означає, що, хоча Huawei, як і раніше, відстає у сфері процесорних технологій, розрив значно скоротився. Продуктивності Taishan V120 цілком вистачить для більшості основних додатків.

Це нове ядро є частиною нової однокристальної системи (SoC) Kirin 9000s від Huawei. Чип включає чотири ядра Taishan V120 і два ядра ARM Cortex A510 для ефективного виконання менш складних завдань. Kirin 9000s був виготовлений за 7-нанометровим виробничим процесом другого покоління на підприємстві SMIC.

Однак, який саме чип узяв участь у тесті, не ясно, тому що пристрою присвоїли мітку "Huawei Cloud OpenStack Nova". Це цілком міг бути серверний процесор Kunpeng 930, розроблений ще до того, як США ввели санкції щодо Huawei. Спочатку планувалося, що Kunpeng 930 вироблятиме тайванська фабрика TSMC за 5-нанометровим техпроцесом, а запуск його планували на 2021 рік. Однак ці плани було зірвано, що змусило Huawei використовувати процесор з альтернативними схемами, що і призвело до технологічного відставання.

Загалом досягнення Huawei в розробці процесорів демонструють здатність компанії адаптуватися і частково компенсувати обмеження, накладені американським ембарго. Хоча процесори Huawei ще не досягли вищого рівня, постійна модернізація робить їх цілком прийнятними для потреб ринку. Залишається спостерігати за тим, наскільки швидко вони зможуть подолати розрив, що залишився, і потенційно поборотися за перше місце в майбутньому.

Раніше ми писали про те, що в США створили світлові чипи Envise і навчилися об'єднувати їх для підвищення потужності. Американські інженери запевняють, що нову технологію можна вже зараз впровадити на заводах з виробництва напівпровідників без значних зусиль.