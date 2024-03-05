Найкращі смартфони лютого 2024 року на думку користувачів: хто змагається із Samsung Galaxy

До трійки лідерів, окрім Samsung Galaxy S23 Ultra, увійшли два китайські смартфони — iQOO 12 Pro та Xiaomi 14 Ultra.

Китайський бенчмарк AnTuTu традиційно запустив голосування у своєму застосунку для користувачів Android-фонів, щоб вони оцінили, який саме телефон вважають найкращим. За підсумками лютого 2024 року топ списку очолив південнокорейський Samsung Galaxy S23 Ultra, ідеться на сайті бенчмарка.

AnTuTu попереджає, що оцінки користувачів не мають нічого спільного з оцінками самого бенчмарка. Вони вказують лише на користувацькі вподобання. Голосування проводилося в період із 1 по 29 лютого 2024 року, і воно обмежене внутрішнім ринком.

Топ 3 найкращих смартфонів на ОС Android у лютому 2024 року

Перше місце: Samsung Galaxy S23 Ultra, позитивний рейтинг: 95,59%;

Друге місце: iQOO 12 Pro, 95,46%;

Третє місце: Xiaomi 14 Ultra, 95,17%.

Номером один у списку похвал користувачів Android-фонів став Samsung Galaxy S23 Ultra. У бенчмарку зазначили, що не очікували на таку величезну кількість шанувальників південнокорейської марки. Хоча це й не дивно, оскільки серед виробників, чия мобільна техніка базується на ОС Android, Samsung є безсумнівним лідером. Попри велику кількість китайських брендів, південнокорейський гігант витримує конкуренцію від року до року.

Смартфон-переможець має такі технічні характеристики:

діагональ Dynamic AMOLED 2X екрану: 6,8 дюйма;

камери: 200 Мп + 10 Мп + 12 Мп + 10 Мп;

процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

акумулятор: 5000 мА-год;

стандарт захисту: IP68.

На другому місці опинився китайський смартфон iQOO 12 Pro від Vivo, який часто потрапляє в рейтинги продуктивності від AnTuTu. Технічні характеристики в нього такі:

габарити: 75.4 x 164.33 x 8.58 мм;

вага: 210 г;

процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB);

графічний процесор: Qualcomm Adreno 750, 903 МГц;

обсяг оперативної пам'яті: 16 Гб.

Нещодавно випущений Xiaomi Mi 14 Ultra посів третє місце в рейтингу. Технічні характеристики смартфона:

екран: 6,73 дюйма, AMOLED LTPO;

процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3; пам'ять : 12/16 Гб оперативної, 256/512/1024 Гб вбудованої;

12/16 Гб оперативної, 256/512/1024 Гб вбудованої; акумулятор: 5300 мА-год;

5300 мА-год; камери: 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп.

Раніше ми писали про те, що Google зробила Android-фони схожими на iPhone, але стало гірше. Google впроваджує інструменти захисту й контролю, як у Apple, ось тільки багатьом власникам смартфонів не сподобалися нововведення.

Також повідомляли, що користувачі смартфонів Android масово переходять на застарілі iPhone. У 2023 році близько 80% власників Android-фонів віддали перевагу iPhone, випущеним від 1 до 3 років тому. Найпопулярнішими виявилися iPhone 12, iPhone 13 і iPhone SE, але аж ніяк не нові iPhone 14.