Збій Facebook і обрив кабелів у Червоному морі: як пов'язані ці події та на що чекати Україні

На дні Червоного моря прокладено 14 телекомунікаційних кабелів — це найважливіший коридор, по якому проходить велика частка інтернет-трафіку між Європою та Азією. Однак система не така крихка, як може здатися.

Глобальний збій у роботі Facebook, Instagram і багатьох інших інтернет-платформ стався 5 березня на тлі повідомлень про пошкодження дата-кабелів у Червоному морі. Фокус поцікавився у фахівців, чи пов'язані ці дві події та який вплив можуть мати на Україну.

Що сталося в Червоному морі й до чого тут інтернет

Напередодні компанія HGC Global Communications Limited із Гонконгу повідомила про пошкодження в Червоному морі чотирьох телекомунікаційних кабелів, що з'єднують Європу, Азію та Африку: Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom і TGN. За оцінкою HGC, ці лінії — найважливіші для передачі даних між Азією та Європою, адже на них припадають 25% трафіку в регіоні. Як показав аналіз, пошкоджені сегменти кабелів розташовані в південній частині Червоного моря та підпадають під юрисдикцію Ємену. За інформацією агентства Associated Press, кабелі могли перерізати ще 24 лютого, кількома тижнями раніше уряд Ємену попередив про можливість нападу повстанців-хуситів на інфраструктуру.

Експерт із телекомунікацій Роман Хіміч у коментарі Фокусу наголосив, що криза в Червоному морі, яка стартувала на початку грудня 2023 року, привертає непропорційно мало уваги в Україні. Водноас її значення як мінімум не поступається війні в Україні. У Червоному морі відбувається безпосереднє зіткнення у форматі військової операції між рухом "Ансар Аллах", більш відомим як "хусити", із одного боку та коаліцією на чолі зі США з іншого.

"Рух "Ансар Аллах" зазіхнув ні багато ні мало на свободу судноплавства по одному з найважливіших торгових шляхів на земній кулі, — додав Роман Хіміч. — Тепер вони взялися руйнувати глобальну інфраструктуру телекомунікацій, що є безпрецедентним кроком, який зачіпає інтереси безлічі дійових осіб міжнародної політики".

В особі хуситів колективний Захід і конкретно США отримали дуже зухвалого та гранично агресивного супротивника, який не боїться знову й знову перетинати всі "червоні лінії" на своєму шляху. США виставили зі свого боку два авіаносні угруповання, зібрали значну коаліцію та можуть не побоюватися ядерних ударів, як у випадку з РФ або КНДР. Теоретично вони мають найсильнішу мотивацію влаштувати хуситам "показову прочуханку". Однак попри те, що воєнні дії тривають уже два місяці, нічого схожого на військову поразку хуситів не спостерігається. Військові можливості колективного Заходу, зокрема США, виявилися недостатніми для оперативного й ефективного придушення потенціалу хуситів, припускає експерт.

У Червоному морі наразі прокладено 14 кабелів і планується додати ще шість. Це один із найважливіших коридорів, через який проходить левова частка інтернет-трафіку між Європою та Азією.

Перерізання кабелів передачі даних у Червоному морі суттєво вплинуло на глобальний інтернет і телекомунікації. Порушення, спричинені цими інцидентами, змусили провайдерів перенаправити значний обсяг інтернет-трафіку, що вплинуло на зв'язок на Близькому Сході, в Азії, Європі та за її межами.

До числа найбільш постраждалих від обриву кабелю передачі даних у Червоному морі входять країни Азії, Африки та Європи. Перерізані лінії зв'язку, включно з Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom і TGN-Gulf, забезпечували роботу інтернету й телекомунікаційних послуг у цих регіонах.

"Довгострокових відчутних наслідків для українських користувачів поки що не проглядається. Можна очікувати на різке підвищення попиту на канали передавання даних, що проходять суходолом, тобто не залишають чиєїсь суверенної території. Одним із бенефіціарів цього процесу, найімовірніше, виявиться РФ. Порушення, спричинені цими атаками, свідчать про вразливість критично важливої інфраструктури, такої як підводні кабелі передавання даних, до навмисних диверсій, які впливають на глобальні комунікаційні системи та зв'язок у багатьох країнах", — підсумував Роман Хіміч.

Збій у Facebook та інших соцмережах

Роман Хіміч також зазначив, що пошкодження кабелів жодним чином не пов'язане з масштабним збоєм, оскільки в Азії немає дата-центрів, які обслуговують європейських користувачів Facebook та інших онлайн-сервісів. Таку думку поділяє й експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун, який прокоментував ситуацію у своєму пості.

"З точки зору здорового глузду й технологій я поки що не бачу прямого зв'язку між цими інцидентами. Подібні висновки звучать приблизно як "Степан Петрович із Вінниці так голосно кашляв, що студентка медучилища Оксана з Вінниці не склала іспит". Так, обидві події стосуються медицини. Але на цьому все, прямого взаємозв'язку немає. Якщо не виявляться якісь загадкові приховані обставини", — висловився Корсун.

Костянтин Корсун пише, що обрив кабелів і збій Facebook перебувають не просто в різних, а навіть у протилежних площинах із точки зору технологій. Підводні кабелі — це фундамент побудови світового інтернету, його фізична основа, а застосунки на кшталт соцмереж — верхівка піраміди, а між ними розташовані ще п'ять рівнів: канальний, мережевий, транспортний, сеансовий, рівень представлення. Найімовірніше, збій стався з інших причин, які не залежать від трансконтинентальних магістралей.

Вплив пошкоджених у Червоному морі кабелів на весь інтернет украй низький, адже у світі прокладено понад 500 підводних кабелів протяжністю понад мільйон кілометрів, і щороку з ними трапляються близько сотні інцидентів. Більшість кабелів пролягають у Північній Америці та Європі, а система побудована так, щоб обрив в одному місці не міг паралізувати роботу всієї мережі.

Карта підводних інтернет-кабелів Фото: Facebook

"Це як вода: закрив дірочку в одному місці — вона знайде, куди текти в інших. Тому в разі пошкодження одного кабелю трафік (зазвичай) автоматично перерозподіляється на інші. Так, це трохи збільшуєть навантаження на частину системи, що працює. Але з часом кабелі відновлюють. І навіть будують нові. Зазвичай найбільше потерпають від обривів острівні держави, до яких підведено лише один кабель, який у більшості випадків перерізається внаслідок невдало кинутого судном якоря, а також через акул, цунамі, землетруси тощо", — розповів Костянтин Корсун.

Швидкість відновлення пошкоджених кабелів залежить від кількох чинників: глибина прокладання пошкодженого кабелю, характер дна, погодні умови, наявність поблизу ремонтного судна, власника кабелю, наявність грошей. Зазвичай ремонт займає від кількох днів до кількох місяців. Близько 66% усіх підводних трансконтинентальних кабелів інтернету належать чотирьом гігантам: Microsoft, Google, Amazon, Meta, але в цьому разі за пошкоджені лінії відповідають кілька різних компаній, серед засновників яких AT&T, Verizon, Tata Communications.

Причина пошкодження кабелів залишається загадкою. Уряд Ємену заперечує свою причетність, і Костянтин Корсун схильний у це повірити, адже через це країна однією з перших могла відчути перебої в роботі інтернету. Росія могла докласти свою руку, це цілком у її стилі, хоча незрозуміло, яку вигоду вона отримає від такої дорогої операції. Кабелі могли обірватися і з природних причин, але занадто мала ймовірність, щоб чотири відразу.

"Поки що розділяймо: мухи — окремо, котлети — окремо. Поки що все добре і зі світовим інтернетом, і з ФБ, а зв'язку між їхніми збоями я поки що не бачу. "Фейсбук" міг накосячити безвідносно до проблем на магістралях", — резюмував експерт.