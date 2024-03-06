Хусити на 1,5 години поставили Захід на коліна. Як перерізані кабелі в Червоному морі пов'язані з війною в Україні

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Новину про перерізані кабелі в Червоному морі не варто недооцінювати. Вона символічна тим, що виходить за межі локальності і несе в собі ознаки глобальної війни, що насувається.

Морські кабелі — це зовсім не жарт і, в певному сенсі, вони будуть крутішими, ніж трубопроводи з газом або нафтою. Зламана ще одна точка вразливості сучасного світу. Тепер так можна. Якщо можна хуситам, уявіть, що можуть собі дозволити авторитарні режими, які володіють підводними човнами, ракетами і літаками.

Ознаки глобальної війни лізуть на поверхню релаксуючого західного світу вже з усіх щілин, і дивно цього досі не помічати. Корінь зла — невиразна відповідь Заходу на війну в Україні. Поки це питання не буде закрито, скрізь виникатимуть дедалі нові й нові осередки. Весь світ буде палати. Ніхто не сховається ні в Америці, ні в Європі, ні в Азії...

А новини ось такі:

Перерізано кабелі в Червоному морі, що забезпечують глобальний інтернет, — повідомляє CNN.

Найімовірніше, за цим терактом стоять хусити, які поки що заперечують свою причетність. Однак знищення кабелів у Червоному морі сталося через кілька тижнів після того, як офіційний уряд Ємену попередив про можливість нападу повстанців-хуситів на кабелі. Підтримувані Іраном бойовики вже порушили глобальні ланцюжки поставок, напавши на комерційні судна на найважливішому водному шляху.

За даними гонконгської телекомунікаційної компанії HGC Global Communications, кабелі, що належать чотирьом основним телекомунікаційним мережам, були "перерізані", що призвело до "значних" збоїв у роботі мереж зв'язку на Близькому Сході.

За оцінками HGC, це зачепило 25% трафіку між Азією і Європою, а також Близьким Сходом, ідеться в заяві компанії.

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