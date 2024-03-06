Хуситы на 1,5 часа поставили Запад на колени. Как перерезанные кабели в Красном море связаны с войной в Украине

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Новость о перерезанных кабелях в Красном море не стоит недооценивать. Она символична тем, что выходит за рамки локальности и несет в себе признаки надвигающейся глобальной войны.

Морские кабели — это совсем не шутка и, в некотором смысле, они будут покруче, чем трубопроводы с газом или нефтью. Взломана еще одна точка уязвимости современного мира. Теперь так можно. Если можно хуситам, представьте, что могут себе позволить авторитарные режимы, обладающие подводными лодками, ракетами и самолетами.

Признаки глобальной войны лезут на поверхность релаксирующего западного мира уже со всех щелей, и странно этого до сих пор не замечать. Корень зла — невнятный ответ Запада на войну в Украине. Пока этот вопрос не будет закрыт, везде будут возникать все новые и новые очаги. Весь мир будет пылать. Никто не спрячется ни в Америке, ни в Европе, ни в Азии…

А новости вот такие:

Перерезаны кабели в Красном море, обеспечивающие глобальный Интернет, — сообщает CNN.

Вероятнее всего, за этим терактом стоят хуситы, которые пока отрицают свою причастность. Однако уничтожение кабелей в Красном море произошло через несколько недель после того, как официальное правительство Йемена предупредило о возможности нападения повстанцев-хуситов на кабели. Поддерживаемые Ираном боевики уже нарушили глобальные цепочки поставок, напав на коммерческие суда на важнейшем водном пути.

По данным гонконгской телекоммуникационной компании HGC Global Communications, кабели, принадлежащие четырем основным телекоммуникационным сетям, были "перерезаны", что привело к "значительным" сбоям в работе сетей связи на Ближнем Востоке.

По оценкам HGC, это затронуло 25% трафика между Азией и Европой, а также Ближним Востоком, говорится в заявлении компании.

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