Провал санкцій проти Китаю: виробники чипів з ЄС не підтримають нові обмеження

Група SEMI Europe, куди входять європейські виробники процесорів, вважають, що їм слід дозволити не тільки торгувати з Китаєм, а й інвестувати у спільні проєкти.

Європейська група компаній у сфері напівпровідникової промисловості SEMI Europe заявила про те, що не має наміру підтримувати рішення Європейського союзу щодо введення додаткового експортного контролю або нових правил щодо іноземних інвестицій, передає китайське видання SCMP.

Свою заяву SEMI Europe, до якої входять ASML, NXP, Infineon, STMicroelectronics, провідні дослідницькі лабораторії Imec у Бельгії, Fraunhofer у Німеччині та CEA Leti у Франції, опублікувала після того, як Європейська комісія у січні 2024 року презентувала пакет планів, спрямованих на поліпшення "економічної безпеки" та запобігання небажаному переданню технологій конкурентам, як-от Китай. У SEMI Europe вважають, що партнерство в галузі вільної торгівлі є найкращим способом забезпечення нацбезпеки в разі можливої геополітичної кризи.

"Щоб гарантувати довгостроковий успіх і процвітання європейської напівпровідникової промисловості, наші компанії мають бути максимально вільними у своїх інвестиційних рішеннях, інакше вони ризикують втратити свою гнучкість і актуальність", — заявили в групі.

Плани Європейської комісії включають посилення експортних обмежень, суворішу перевірку вхідних інвестицій і дослідження, спрямовані на з'ясування, чи можуть інвестиції європейських компаній за кордоном становити загрозу для нацбезпеки ЄС.

SEMI попередила, що жорстка перевірка вхідних інвестицій на користь компаніям не піде і, ба більше, може підірвати потенційний успіх Європейського закону про чипи — спроби ЄС забезпечити державну підтримку напівпровідникової промисловості у відповідь на аналогічні програми в Китаї та США.

Після кампанії уряду США, спрямованої на обмеження здатності Китаю виробляти власні передові чипи, уряд Нідерландів обмежив ASML, найбільшу технологічну фірму Європи, в експорті більшої частини обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю, нагадує ЗМІ.

"У світлі нещодавньої геополітичної напруженості і тієї помітної ролі, яку в цьому відіграв експортний контроль у напівпровідниковій промисловості, вважаємо за необхідне, щоб ЄС говорив єдиним голосом", — заявили в SEMI. — "Експортний контроль має бути останнім засобом у випадках, коли виникає реальне занепокоєння з приводу національної безпеки".

Раніше ми повідомляли про те, що США стравили компанії Китаю одна з одною. Китайські технологічні гіганти закрили доступ до графічних процесорів Nvidia, і тепер дрібніші компанії втратили можливість розвивати свої ШІ-моделі.