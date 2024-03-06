СБУ випробувала новий морський дрон "Авдіївка": чим він небезпечний для флоту і систем ППО РФ (відео)

Модернізований дрон СБУ Sea Baby "Авдіївка" став більш маневреним, швидким і здатним нести різні види озброєнь, щоб знищувати цілі не тільки на воді, а й на суші.

Служба безпеки України створює 35 модернізованих надводних дронів Sea Baby на 320 мільйонів гривень, зібраних українцями. Інженери разом із військовими вже спустили на воду і протестували перший катер із нової серії, що отримав назву "Авдіївка", його показали ТСН у своєму відеосюжеті.

Журналісти зазначають, що дрон маневрений, малопомітний і далекобійний, оскільки здатний нести корисне навантаження вагою в 1 тонну і долати 1000 км. Вибухівку, розміщену на борту, можна замінити на інше озброєння, але на яке саме, в СБУ не розповіли. Однак зазначили, що новинка зможе знищувати не тільки морські цілі, наприклад, військові об'єкти ЗС РФ, які розташовані недалеко від берегової лінії, наприклад, системи ППО. На поверхні катера встановлено термінал супутникового зв'язку Starlink.

Зовнішній вигляд і ходові якості нового безпілотного дрона Sea Baby були дещо змінені. Ударний катер легко розганяється до 90 км/год, і здатний несподівано увійти у віраж. Але головною особливістю пристрою є те, що його можна використовувати кілька разів.

Конструктори зазначили, що це вже не просто дрон-камікадзе. Катер здатний вразити ціль за допомогою свого бортового озброєння і допомогти іншим, дешевшим, дронам-камікадзе завершити їхні місії. Це говорить про те, що модифікований Sea Baby здатний діяти у складі рою безпілотників. Проаналізувавши помилки, допущені під час атак, українські інженери допрацювали пристрої таким чином, щоб обходити системи захисту росіян.

Раніше ми повідомляли про те, що як розвиваються морські дрони СБУ Sea Baby. За останні місяці в Україні змінився стратегічний підхід до застосування морських дронів, який робить ставку на створення багаторазових і багатоцільових БПЛА.

Писали також, що ракетоносець "Самум" втратив хід після удару дрона Sea Baby. Російські пропагандистські медіа та пабліки стверджували, що корабель успішно відбив атаку і не був потоплений. Міноборони РФ поки не підтверджує втрату ракетоносія "Самум".