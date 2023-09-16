Тягнуть на мотузках: ракетоносець "Самум" втратив хід після удару дрона Sea Baby (фото)

Напередодні пропагандистські медіа та пабліки стверджували, що корабель успішно відбив атаку і не був потоплений. Міноборони РФ поки що не підтверджує втрату ракетоносія "Самум".

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15 вересня українські ЗМІ повідомили про атаку морського дрона СБУ Sea Baby на російський ракетний корабель "Самум". Анонімні джерела запевняли, що дрони дістали до корабля на вході в Севастопольську бухту. 16 вересня у мережі опублікували фотосвідчення, яке підтверджує, що з кораблем сталась надзвичайна ситуація. Світлину викладено у Telegram-каналі редактора відділу "Воєнний Фокус" Ігаля Левіна.

На світлині видно корабель, який тягнуть тросами два катери. Корабель, схоже, не здатен іти своїм ходом — його тягнуть на стоянку під Севастополем. У дописі вказано, що це російський корвет "Самум" — малий ракетний корабель ЧФ РФ, який рухається на повітряній подушці.

Корабель "Самум" ЧФ РФ Фото: З відкритих джерел

Напередодні в проросійських пабліках опублікували іншу світлину корабля. При цьому вказували, що корабель успішно відбив атаку морських дронів СБУ і не був потоплений. Наразі невідомо, коли саме зроблено світлину і, якщо ідеться про 15-16 вересня, чи дістався він до стоянки самостійно.

Корабель "Самум" на стоянці Фото: ЧП Крым

Міністерство оборони РФ поки що не підтвердило втрату ракетоносія "Самум": у Telegram-каналі відомства натомість розповіли про те, як показували очільнику КНДР Кім Чен Ину фрегат "Маршал Шапошніков" у Примор'ї. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв також не коментував цю тему. СБУ, Генштаб ЗСУ офіційно не підтвердили використання морських дронів проти російського військового корабля.

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Зазначимо, "Самум" — корвет типу "Бора" ЧФ РФ або, інакше, малий ракетний корабель, озброєний протикорабельними ракетами. Фізичні розміри корабля — довжина 66 м. Озброєння — крилаті ракети "Москіт", "Оса", 3 гармати, ПЗРК "Ігла", кулеметні установки, гранатомети. Також він обладнаний РЕБ та РЛС для полювання на цілі.

Морський дрон СБУ Sea Baby атакував "Самум", коли хвилі досягали висоти більш як метр, розповів ЗМІ співрозмовник зі спецслужби. Стверджує, що безпілотник влучив у задню праву частину судна.

Експерт пояснив, чому знешкодження такого корабля є важливим для українського контрнаступу. Зокрема, він нагадав, що корабель рухається з достатньо великою швидкістю (понад 100 км/год.) та є досить маневреним. Удар по ньому суттєво знижує потужність ЧФ РФ.

Нагадуємо, протягом 13 вересня ЧФ РФ втратив підводний човен "Ростов-на-Дону" те десантний корабель "Мінськ". Поруч з ними пошкодили судноремонтний завод, де їх могли б відновити. 14 вересня вдалось знищити систему ППО С-400 під Євпаторією. Орієнтовно тоді ж відбулась атака на російські кораблі типу "Василь Биков". Відстань від підконтрольній Україні території до точок ударів — близько 300 км: українська влада запевняє, що для атаки не використовували закордонну зброю.