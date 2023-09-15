Удари по кораблях РФ: капітан ВМС розповів, чим для ворога важливий ракетоносій "Самум" (відео)

За словами капітана запасу ВМС України Андрія Риженка, "Самум" є відносно новим кораблем-катамараном, який ходить на повітряній подушці. Успішна атака на нього — це серйозний удар по наступальних можливостях РФ у Чорному морі.

Related video

Російський корабель "Самум" є носієм 8 протикорабельних ракет "Москіт". Про це повідомив капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Риженка, "Самум" є відносно новим кораблем-катамараном, який ходить на повітряній подушці. Він може розганятися до швидкості понад 60 вузлів (понад 100 км/год).

"Це робить його дуже маневреним", — сказав Риженко.

Він зазначив, що успішна атака на "Самум" є серйозним ударом по можливостях Чорноморського Військово-морського флоту РФ.

Риженко розповів, чим для Росії важливий корабель "Самум"

Нагадаємо, що 15 вересня ЗМІ повідомили, що СБУ підвела "Самум", використавши дрон "Морський малюк". Морський дрон атакував ворожий ракетний корабель недалеко від входу в Севастопольську бухту. "Малюк" влучив у задню праву частину судна, і внаслідок значних пошкоджень "Самум" втратив хід.

Зазначимо, що раніше СБУ використовувала дрон "Морський малюк" для атаки на Кримський міст. За словами глави відомства Василя Малюка, робота над БПЛА почалася після повномасштабного вторгнення РФ і тривала багато місяців.