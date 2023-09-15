Удары по кораблям РФ: капитан ВМС рассказал, чем для врага важен ракетоноситель "Самум" (видео)

По словам капитана запаса ВМС Украины Андрея Рыженко, "Самум" является относительно новым кораблем-катамараном, который ходит на воздушной подушке. Успешная атака на него — это серьезный удар по наступательным возможностям РФ в Черном море.

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Российский корабль "Самум" является носителем 8 противокорабельных ракет "Москит". Об этом сообщил капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко в интервью "Радио Свобода".

По словам Рыженко, "Самум" является относительно новым кораблем-катамараном, который ходит на воздушной подушке. Он может разгоняться до скорости более 60 узлов (более 100 км/ч).

"Это делает его очень маневренным", – сказал Рыженко.

Он отметил, что успешная атака на "Самум" является серьезным ударом по возможностях Черноморского Военно-морского флота РФ.

Рыженко рассказал, чем для России важен корабль "Самум"

Напомним, что 15 сентября СМИ сообщили, что СБУ подвела "Самум", использовав дрон "Морской малыш". Морской дрон атаковал вражеский ракетный корабль недалеко от входа в Севастопольскую бухту. "Малыш" попал в заднюю правую часть судна, и в результате значительных повреждений "Самум" потерял ход.

Отметим, что ранее СБУ использовала дрон "Морской малыш" для атаки на Крымский мост. По словам главы ведомства Василия Малюка, работа над БПЛА началась после полномасштабного вторжения РФ и продолжалась много месяцев.