Тянут на веревках: ракетоносец "Самум" потерял ход после удара дрона Sea Baby (фото)

Накануне пропагандистские медиа и паблики утверждали, что корабль успешно отразил атаку и не был потоплен. Минобороны РФ пока не подтверждает потерю ракетоносителя "Самум".

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15 сентября украинские СМИ сообщили об атаке морского дрона СБУ Sea Baby на российский ракетный корабль "Самум". Анонимные источники уверяли, что дроны добрались до корабля на входе в Севастопольскую бухту. 16 сентября в сети опубликовали фотосвидетельство, которое подтверждает, что с кораблем произошла чрезвычайная ситуация. Фотография выложена в Telegram-канале редактора отдела "Военный Фокус" Игаля Левина.

На фотографии видно корабль, который тянут тросами два катера. Корабль, похоже, не способен идти своим ходом — его тянут на стоянку под Севастополем. В заметке указано, что это российский корвет "Самум" — малый ракетный корабль ЧФ РФ, который движется на воздушной подушке.

Корабль "Самум" ЧФ РФ Фото: Из открытых источников

Накануне в пророссийских пабликах опубликовали другую фотографию корабля. При этом указывали, что корабль успешно отразил атаку морских дронов СБУ и не был потоплен. Пока неизвестно, когда именно сделано фото и, если речь идет о 15-16 сентября, добрался ли он до стоянки самостоятельно.

Корабль "Самум" на стоянке Фото: ЧП Крым

Министерство обороны РФ пока не подтвердило потерю ракетоносителя "Самум": в Telegram-канале ведомства вместо этого рассказали о том, как показывали главе КНДР Ким Чен Ыну фрегат "Маршал Шапошников" в Приморье. Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев также не комментировал эту тему. СБУ, Генштаб ВСУ официально не подтвердили использование морских дронов против российского военного корабля.

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Отметим, "Самум" — корвет типа "Бора" ЧФ РФ или, иначе, малый ракетный корабль, вооруженный противокорабельными ракетами. Физические размеры корабля — длина 66 м. Вооружение — крылатые ракеты "Москит", "Оса", 3 пушки, ПЗРК "Игла", пулеметные установки, гранатометы. Также он оборудован РЭБ и РЛС для охоты на цели.

Морской дрон СБУ Sea Baby атаковал "Самум", когда волны достигали высоты более метра, рассказал СМИ собеседник из спецслужбы. Утверждает, что беспилотник попал в заднюю правую часть судна.

Эксперт объяснил, почему обезвреживание такого корабля является важным для украинского контрнаступления. В частности, он напомнил, что корабль движется с достаточно большой скоростью (более 100 км/ч.) и является достаточно маневренным. Удар по нему существенно снижает мощность ЧФ РФ.

Напоминаем, в течение 13 сентября ЧФ РФ потерял подводную лодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск". Рядом с ними повредили судоремонтный завод, где их могли бы восстановить. 14 сентября удалось уничтожить систему ПВО С-400 под Евпаторией. Ориентировочно тогда же состоялась атака на российские корабли типа "Василий Быков". Расстояние от подконтрольной Украине территории до точек ударов — около 300 км: украинская власть уверяет, что для атаки не использовали зарубежное оружие.