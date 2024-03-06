Samsung відправила смартфони Galaxy S24 Ultra в космос: для чого це знадобилося

Чотири смартфони стартували з різних місць планети в стратосферу на аеростатах, звідки кілька днів робили фото.

У період із 25 по 31 січня 2024 року компанія Samsung відправила смартфони Galaxy S24 Ultra в космос, щоб продемонструвати можливості його камери, телефон зробив цікаві фото Землі. Про це повідомляє сайт GaGadget із покликанням на пресреліз компанії.

Щоб місія стала можливою, в Samsung розробили чотири каркаси з вуглецевого волокна. Вони допомогли транспортувати чотири смартфони Galaxy S24 Ultra до стратосфери за допомогою чотирьох повітряних куль у різних локаціях.

Аеростат із Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Смартфони прикріпили до рами й до аеростата, наповненого воднем, який піднявся на 36 км над земною поверхнею. Хоча це не зовсім космос, це вдвічі вище, ніж літають комерційні літаки.

Задні камери Galaxy S24 Ultra були використані для фотографування Землі. Телефони зробили понад 150 знімків Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Гранд-Каньйону та гірського масиву Сьєра-Невада. Місця були обрані, щоб сфотографувати різноманітні ландшафти і якнайкраще продемонструють можливості S24 Ultra. Увесь процес зайняв менш як тиждень, експеримент проходив наприкінці січня 2024 року. Після того, як зображення були зроблені, водень із куль був випущений, і телефони безпечно приземлилися на поверхню Землі зі швидкістю 8 км/год, команда дістала Galaxy S24 Ultra з кошика.

Фото: Samsung Фото: Samsung Фото: Samsung Фото: Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra має 200-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення. Він також оснащений 12-мегапіксельною надширококутною камерою з автофокусом, 10-мегапіксельною телефотокамерою з 3-кратним оптичним збільшенням і оптичною стабілізацією та 50-мегапіксельною телефотокамерою з 5-кратним збільшенням і стабілізацією. Смартфон може записувати відео 8K зі швидкістю 30 кадрів за секунду. Смартфони Galaxy S24 Ultra мали завдання зробити фотографії з однаковою фокусною відстанню. На світлинах, які опублікувала Samsung, було використано поєднання ширококутної камери, зуму й основної камери.

Окрім смартфонів, Samsung виготовляє й інші цікаві гаджети. Нещодавно був анонсований розумний перстень Galaxy Ring, який виконуватиме функції моніторингу здоров'я та тренувань.