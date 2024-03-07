Більшість не долітають до ЗСУ: власна РЕБ масово збиває російські дрони біля Авдіївки

Коли окупанти вмикають "глушилки" на фронті, то російські ж безпілотники-камікадзе падають, ледве злетівши. На жаль, ця проблема не оминула і ЗСУ.

Російські окупанти скаржаться, на втрату великої кількості FPV-дронів через власні ж засоби радіоелектронної боротьби на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє російській блогер Святослава Голіков ("Филолог в засаде") у своєму каналі Telegram.

Він процитував слова одного зі знайомих російських військовослужбовців про "тотальну відсутність" взаємодії між екіпажами ударних БПЛА та підрозділами радіоелектронної боротьби на фронті біля Авдіївки. Через це близько 60% російських дронів-камікадзе не досягають цілей і просто втрачаються на полі бою.

"Приблизно 30% "птахів" долітають до зони завдання удару. Інші падають відразу за Ласточкине або взагалі при зльоті. Їх придушує наш власний РЕБ", — цитує блогер свої джерела.

Російським окупантам доводиться шукати користувачів систем РЕБ через особисті контакти та просити їх вимкнути засоби, але це не завжди дає результат. Окупанти вважають за доцільне створювати координаційні центри рівня корпусів, які б узгоджували використання БПЛА та РЕБ, але на разі роботи у цьому напрямку не ведуться.

На жаль, така ж проблема існує в ЗСУ, про неї неодноразово розповідали українські військові. У жовтні минулого року молодший сержант Збройних сил України та військовий блогер Олександр Карпюк розповів, що з початку повномасштабно го вторгнення українські військові через дружній вогонь втратили багато безпілотників. При цьому вони провалили тисячі бойових завдань. За його словами, ситуацію може виправити автоматична система координації, розробка якої обійдеться відносно дешево.

Військовий експерт зі зв'язку та безпілотних технологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" прокоментував ці висловлювання для Фокусу. Він каже, що дружній вогонь — це одна з основних причин падіння безпілотників Сил оборони України, і військові про це добре знають. Велика проблема полягає в тому, що бійці не координують свою діяльність з операторами систем РЕБ та іншими підрозділами.