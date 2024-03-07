"Раніше в росіян було в 5 разів більше": бійці назвали співвідношення FPV-дронів у ЗСУ та РФ

Безпілотник не може повністю замінити артилерійську систему. Однак ці види озброєння можуть успішно доповнювати одне одного, говорить офіцер Олесь Маляревич 92-ї бригади.

Ситуація з наявністю ударних дронів-камікадзе в Силах оборони покращилася. Про це "Еспресо" сказав заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.

За його словами, його бригада зараз продовжує перебувати південніше Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки, Часового Яру в активній обороні.

"Зараз ситуація дійсно дуже напружена. Ворог штурмує 24/7 наші позиції, але тактичних успіхів немає. З FPV-дронами вже ситуація покращилася. Раніше в росіян було в п'ять разів більше дронів, зараз десь один до трьох. Нас активно підтримують українські компанії, друзі, донати. Держава теж почала закуповувати більше FPV, якщо за минулий рік ми отримали тільки 300 дронів від держави, то в цьому році вже набагато більше", — зауважив Маляревич.

Він зауважив, що дрон не може повністю замінити артилерію, але вони можуть успішно доповнювати одне одного.

"За кількістю дронів не треба гнатися, треба викуповувати тільки ті, що дійсно літають. Є багато бізнесменів, які намагаються завести з Китаю дрони та продати, а потім все це лежить і не літає, і нам доводиться докручувати. Ми такі дрони не отримуємо тому, що знаємо які нам дрони треба. Потрібно питати у підрозділів технічні характеристики, і поставляти їм саме те, що літає на їхньому відрізку фронту тому, що кожен відрізок відрізняється один від одного", — додав Маляревич.

Нагадаємо, що російські окупанти скаржаться на втрату великої кількості FPV-дронів через власні ж засоби радіоелектронної боротьби на Авдіївському напрямку. Через це близько 60% російських дронів-камікадзе не досягають цілей і просто втрачаються на полі бою.

Раніше повідомлялося, що СБУ випробувала новий морський дрон "Авдіївка". Модернізований дрон СБУ Sea Baby став більш маневреним і здатним нести різні види озброєнь, щоб знищувати цілі не тільки на воді, а й на суші.