У Китаї створили загадковий накопичувач: зможе зберігати 10 квадрильйонів байт даних

Новий накопичувач забезпечить ємність понад 10 Пбайт при енергоспоживанні менше 2 кВт. Пристрій знизить енергоспоживання на 90%, порівняно з жорсткими дисками.

Компанія Huawei заявила про створення пристрою зберігання даних OceanStor Arctic, який коштує і споживає електроенергії значно менше, ніж традиційні технології, такі як жорсткі диски і стрічки, пише Tom's Hardware.

Пристрій працює на базі на так званій технології магнітоелектричних дисків (magneto-electric disk — MED), яка може зробити революцію на ринку зберігання даних, але за умови, що Huawei вдасться виробляти такі диски у великих обсягах. Проте, компанія поки зберігає подробиці про загадковий новий тип накопичувачів у секреті, тому не розкрила жодних подробиць. Однак, оскільки технологія являє собою магнітоелектричний диск, а не магнітоелектричний привід, то, радше за все, носій має магнітні пластини з доріжками (і, можливо, обертається). В основі технології MED лежить магнітоелектричний ефект, який створює зв'язок між магнітними та електричними властивостями матеріалу, але не зрозуміло, як це можна застосувати до дисків, що обертаються.

Повідомляють, що технологія MED забезпечить ємність стійки понад 10 Пбайт (1 петабайт дорівнює 1 квадрильйону байт, — ред.) за енергоспоживання менше ніж 2 кВт. Продукт надійде на глобальний ринок у першій половині 2025 року. Компанія також підкреслила здатність цієї технології знизити загальну вартість підключення на 20% порівняно зі стрічковими накопичувачами, а також знизити енергоспоживання на приголомшливі 90% порівняно зі звичайними жорсткими дисками.

Видання припустило, що MED схожа на технологію енергозберігаючого магнітного запису, розроблену Western Digital. Який формфактор дисків Huawei не відомо. Крім того, журналісти не впевнені, як Huawei зможе знизити енергоспоживання на 90% порівняно з жорсткими дисками, використовуючи технологію обертового носія.

Показники, представлені Huawei, виглядають вельми неймовірно, оскільки сьогодні типова стійка заввишки 42U може вмістити до 288 жорстких дисків, на яких можна зберігати до 8,64 Пбайт даних (за умови, що її оснащено новими жорсткими дисками Seagate ємністю 30 Тбайт). Споживана потужність такої стійки складе близько 2,88 кВт за умови, що жорсткий диск споживає 10 Вт. Існують сервери зберігання висотою 4U, як-от ASRock Rack 4U100-C612, які можуть вмістити 100 3,5-дюймових жорстких дисків і, таким чином, зберігати до 3 Пбайт даних при 1 кВт. 10 таких машин зберігатимуть колосальні 30 Пбайт — набагато краще, ніж технологія Huawei, коли справа стосується ємності. Однак така стійка споживатиме багато енергії.

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