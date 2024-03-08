"Захисту немає": інженер створив дрон, що полює на конкретних людей за їхнім обличчям (відео)

БПЛА, доопрацьований за кілька годин, може переслідувати ціль на повній швидкості, автоматично змінюючи траєкторію. До нього можна легко прикріпити вибухівку та перетворити на зброю.

Лише за кілька годин Луїс Венус, підприємець та інженер, створив невеликий безпілотний літальний апарат, здатний полювати на людей за допомогою розпізнавання облич і переслідувати їх на повній швидкості, як нагадування про небезпеку технологій. Про це повідомляє сайт Live Science.

Ентузіаст стверджує, що зараз у людей немає засобів захисту від такої зброї. Він попереджає і демонструє, що потрібно лише кілька годин, щоб налаштувати невеликий комерційно доступний безпілотник для самостійного полювання на ціль.

Інженер додав систему штучного інтелекту в невеликий дрон, щоб переслідувати людей "як гру", про що написав у соціальній мережі X (Twitter). Але незабаром він зрозумів, що БПЛА можна легко налаштувати так, щоб той ніс вибуховий пристрій.

У співпраці з іншим інженером, Робертом Лукошко, він налаштував безпілотник на використання моделі виявлення об’єктів, щоб знаходити людей і летіти до них на повній швидкості. Інженери вбудували в дрон функцію розпізнавання обличчя, яка працює на відстані до 10 метрів. Це означає, що озброєна версія безпілотника може бути використана для нападу на конкретну людину або кількох.

"Це буквально зайняло лише кілька годин, щоб створити, і я зрозумів, наскільки це страшно, — написав Венус. — Ви можете легко прив’язати до них невелику кількість вибухівки та пустити сотню з них у повітря. Ми перевіряємо наявність бомб і зброї, але поки немає антидронових систем для захисту великих публічних заходів".

Венус називає себе "абсолютистом відкритого коду" й вірить у необхідність постійного обміну кодом і програмним забезпеченням через канали з відкритим кодом. Він також називає "e/acc" — це школа мислення серед дослідників штучного інтелекту, яка стосується бажання прискорити дослідження штучного інтелекту незалежно від недоліків, через віру в те, що позитивні сторони завжди переважають. Однак він каже, що не публікуватиме жодного коду, пов’язаного з цим експериментом.

Дослідник також передбачає, що найближчим часом за допомогою такої технології може бути організована терористична атака. Хоча людям потрібні технічні знання для розробки такої системи, із часом писати програмне забезпечення ставатиме легше й легше, частково завдяки прогресу ШІ як помічника в написанні коду.

Венус сказав, що його експеримент показав, що суспільству терміново потрібно створити системи захисту від дронів для цивільних місць, де можуть збиратися великі натовпи. До контрзаходів можуть належати камери спостереження, акустичні датчики та радари для виявлення дронів. Для попередження атак можуть знадобитися засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), GPS-спуфери, спеціальна зброя, а також високоенергетичні лазери. Хоча зазвичай така техніка не використовувалася в цивільному середовищі, вона була створена та є на озброєнні у військових.

Але безпілотники з розпізнаванням можуть бути корисними для правоохоронців. Нагадаємо, минулого року в Київській області встановили 500 камер із розпізнаванням облич. Мобільна камера на дроні, яка б непомітно слідувала за об'єктом, могла б доповнити їхню функціональність.