Китай прагне позбавитися від західних технологій до 2027 року: план втілюють вже два роки

У 2022 році в Китаї затвердили секретний "Документ 79" щодо позбавлення від західних технологій, і за останній час досяг успіхів у його реалізації. Китайські установи та компанії майже позбулися західних програм.

З 2022 року Китай активно намагається витіснити західні технологічні компанії з країни та замінити їх вітчизняними альтернативами, і за два роки досяг в цьому значних успіхів. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Китай почав свою внутрішню технологічну експансію у 2022 році з секретного "Документа 79", ініціативи, спрямованої на видалення західних технологічних компаній з країни. Відтоді новий план Китаю приводять у дію: наприклад, місцеві виробники замінили більшість західних постачальників програмного забезпечення.

До ініційованого два роки тому "Документа 79" допускали лише високопоставлених чиновників. Безпека була настільки важливою, що копії документа були заборонені. Ініціатива, викладена в "Документі 79", передбачає заміну іноземного програмного забезпечення в ІТ-системах Китаю до 2027 року, при цьому державні фірми зобов’язані щоквартально оновлювати інформацію про свій прогрес у заміні іноземного програмного забезпечення вітчизняними альтернативами.

Через два роки плоди "Документа 79" стали очевидними. За останні кілька років ринкова частка Microsoft, HP та Cisco в Китаї різко впала. У 2018 році HP мала 14,1% ринку Китаю, але у 2023 році ця частка впала лише до 4%. За останні п'ять років частка Cisco на ринку скоротилася вдвічі до 8%. Китайські продажі Microsoft сьогодні становлять лише 1,5% від загальних продажів компанії.

Через нову доктрину більшість державних установ у Китаї зараз купують місцеві напрацювання, а не західні рішення, навіть якщо західні рішення кращі. Це стосується усіх технологій: від програмного забезпечення до апаратних рішень. Китайські клієнти, які п’ять років тому купували сервери IBM, тепер запитують сервери китайського виробництва з використанням процесорів Huawei.

Комунікаційна платформа WeChat також слідує цій тенденції та переносить свій хостинг та керування даними з Oracle, IBM та Microsoft до китайських компаній, таких як Alibaba та Huawei, які розробили власні засоби управління базами даних, щоб замінити американські технології.

Китайське програмне забезпечення також розвивається прискореними темпами завдяки додатковому попиту, якого зараз прагнуть великі китайські корпорації та китайський уряд. Як повідомляється, KylnOS, китайську операційну систему, тепер можна порівняти з Windows 7 десятирічної давнини за популярністю серед користувачів.

Китайські постачальники ПЗ вперше захопили половину китайського ринку вартістю 6,3 мільярда доларів у 2022 році. З того часу тенденція лише посилилася, тобто на переважній більшості китайського технологічного ринку зараз домінують вітчизняні рішення. Якщо "Документ 79" буде повністю реалізований, до 2027 року всі державні установи Китаю використовуватимуть лише китайські технології.

Китай знаходиться під санкціями США, але прагне подолати їх за допомогою власних розробок. Раніше повідомлялося, що Китай нарощує рівень процесорних технологій навіть під санкціями. Згідно з тестами, нові китайські процесори відстають від американських приблизно на три роки, але розрив скорочується. Чипи Huawei з власними ядрами Huawei Taishan V120 мають продуктивність на рівні ядер AMD Zen 3 2020 року випуску.