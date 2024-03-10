Роботизована рука створює одяг, що змінює дизайн і розміри: як це працює (відео)

Якщо сукня набридла, її вигляд можна легко змінити. А якщо стала замалою чи завеликою, це теж можна виправити.

Роботизований пристрій від лабораторії Self-Assembly Lab дозволяє легко створити індивідуальний фасон вбрання завдяки тепловій помпі та тканини зі спеціальними властивостями. Про це повідомляє сайт Массачусетського технологічного інституту.

Наприкінці 2023 року лабораторія Self Assembly Lab із MIT і високотехнологічна модна компанія Ministry of Supply представили свою особливу в'язану сукню 4D Knit Dress із активних волокон у магазині бренду в Бостоні, доповнену робототехнічною рукою.

Сукня поєднує в собі кілька технологій для створення індивідуального крою та стилю: термоактивну пряжу, комп’ютеризоване в’язання та роботизовану активність. Дослідники MIT в Self-Assembly Lab уже кілька років працюють із динамічним текстилем. Пряжа, яку вони створюють, може змінювати форму, властивості й дозволяє одягу "дихати".

Промислова в’язальна машина, керована комп’ютером, в’яже основу сукні єдиним шматком із використанням спеціальної активної пряжи, волокна якої постійно змінюють форму під час нагрівання вище за певну температуру. Коли потрібно зробити готову сукню, основа розміщується на манекені-формі.

Із урахуванням розмірів покупця та його індивідуального стилю роборука використовує спеціальний нагрівальний пістолет, щоб точково нагрівати одяг, змушуючи тканину стискатися в потрібних місцях. Залежно від дизайну та властивостей пряжі, вона розподіляється в цих областях із утворенням таких деталей як защепи, складки або звуження талії.

Приклади дизайнів сукні Фото: MIT News

Прання сукні в гарячій воді не активує термічні властивості тканини та не деформує сукню. Однак якщо власник починає втомлюватися від дизайну одягу, він може повернути його в магазин, щоб отримати новий зовнішній вигляд, — одну й ту ж сукню можна трансформувати в кілька різних.

Сукня також може адаптуватися до розміру. Замість створення кількох варіантів у різних розмірах, можна створити лише два — менший і більший варіант, і регулювати розміри за потреби. Дослідники кажуть, що могли б швидко адаптувати технологію в разі виникнення попиту.

Технологія роботизованих рук широко використовується у виробництві й інших сферах. Нещодавно вчені створили мікроскопічний маніпулятор із чотирма пальцями, який хапає віруси, молекули ДНК й доставляє ліки прямо в клітини.