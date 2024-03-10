Україна випереджає Росію: використання дронів на фронті подвоїлося у березні (інфографіка)

Українські FPV-дрони попереду в усіх видах ураження, дослідник відмічає позитивну динаміку для Сил оборони України та різке зростання використання БПЛА.

Використання дронів-камікадзе на фронті з обох сторін в березні удвічі більш інтенсивне, ніж в січні, Україна випереджає Росію за цим показником.Такі висновки опублікував OSINT-дослідник Daniele у соціальній мережі X (Twitter).

Дослідження спирається на статистику колективу Tochnyi. Автор стверджує, що до середини березня кількість ударів FPV-дронами може зрівнятися з січневим місячним використанням. Російські окупанти відстають від Сил оборони України в їхньому використані. Причиною може бути нестача кваліфікованого персоналу або навіть самих дронів. Найбільше росіяни відстають у знищенні безпілотниками військової техніки.Також у березні ЗС РФ втратили перевагу у нічних дронах.Daniele вважає, що FPV-дрони надають суттєву перевагу саме в обороні, що може призвести до переосмислення підходів до неї.

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Останні подібні підсумки дослідник підбивав у лютому, який став одним з найінтенсивніших місяців у використанні дронів, а березень підтвердив зростання, яке не демонструє ознак зупинки. Станом на 9 березня українці використали 721 дрон-камікадзе — за таких темпів зростання вони можуть досягнути січневих результатів лише за тиждень.

Кількість та динаміка використання FPV Фото: X (Twitter)

Що стосується загального використання, то Росія відстає у використанні дронів. Найбільш вірогідною причиною цього досліднику здається поєднання усіх факторів: нестачі пілотів, дронів та навчання. Загалом, Росія не демонструє тих приголомшливих цифр, про які говорить її пропаганда.

Удари FPV по техніці та піхоті Фото: X (Twitter)

Наразі Україна має значну перевагу як в ураженні піхоті, так і транспортних засобів. Це результат нещодавніх невдалих атак російських військ. Українські війська ефективно використовують ударні безпілотники як оборонний інструмент, що потенційно може започаткувати нову еру доктрини мобільної оборони. Здається, що нове керівництво ЗСУ використовує більшу мобільність у своїй оборонній стратегії. Проте пройшло недостатньо часу, щоб оцінити успішність нових методів.

Удари дронів по позиціях та загальна кількість

Дані, представлені на графіках щодо атак на оборонні позиції, ще більше підтверджують попередній аналіз. Виявляється, що окопи є переважною ціллю для дронів камікадзе. Хоча українські збройні сили мають досить незначну перевагу на цій ділянці, поточна ситуація може змінитися у зв'язку з розвитком ситуації в Південному Роботиному.

Структура ударів російських дронів по укріпленнях

Daniele відмічає обмежений характер даних щодо уражень безпілотниками. Особливо мало їх надходить з російської сторони, українські цифри, що надходять, ймовірно, є вищими завдяки таким організаціям, як "Дикі шершні", які розробляють та надають значну кількість дронів FPV. Однак у зібраних даних все ще є прогалини. Дослідник підкреслює важливість інвестицій у розвиток виробництва та використання БПЛА. Він підсумовує, що ситуація для українських Сил оборони розвивається позитивно, але шлях до перемоги ще довгий, і попереду є багато викликів.

Нагадаємо про аналогічне дослідження щодо використання дронів за січень. Воно було менш оптимістичний для України, у деяких показниках росіяни були попереду, це стосувалося ураження укріплень.