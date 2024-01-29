Україна нищить техніку, РФ — укріплення: як армії застосовують FPV-дрони і у кого перевага

Росіяни все ще не наздогнали українців у використанні FPV-дронів, але у деяких видах ураження переважають. Аналітики дослідили, чим відрізняється українська та російська тактика.

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Кількість ударних дронів, залучених у російсько-українській зростає з обох боків, але за візуально підтвердженими випадками з грудня 2023 року лідерство в атаках по піхоті та укріпленням перейшло до росіян. Про це свідчать дані дослідження використання дронів на полі бою з серпня по січень, підсумовані сайтом Tochnyi.info.

За весь період Україна завдала 1779 ударів по живій силі, а РФ — 1752, тут співвідношення приблизно рівне. Якщо говорити про ураження техніки, то ЗСУ лідирують з великим відривом – 2057 проти 632. При цьому росіяни завдають на порядок більше ударів по укріпленнях: 505 проти 50 з боку українців. Варто зазначити, що насправді уражень більше з обох боків, тому що не всі з них вдається фіксувати.

Карта використання FPV-дронів вздовж лінії фронту Фото: Tochnyi

У дослідженні використовувалася база даних, створена дослідником @AndrewPerpetua. Ця база даних містить не лише інформацію про удари безпілотників FPV, а й про низку інших типів атак, а також іншу інформацію про російське вторгнення в Україну. На наведеній карті можна бачити сукупне використання безпілотників обома сторонами уздовж лінії фронту.

Удари FPV-дронів по піхоті щомісяця (сині – українські, червоні – російські) Фото: Tochnyi

На першій діаграмі зображено зростання з часом кількості ударів FPV по піхоті. З моменту мого першого аналізу ця ситуація продовжувала розвиватися. З листопада 2023 року кількість російських ударів обігнала українські – 564 проти 495 відповідно. Станом на січень 2024 року, за 8 днів до кінця місяця, окупанти здійснили 655 ударів, що на 91 більше, ніж у грудні 2023 року, і більше, ніж 533 удари в Україні. Ця тенденція свідчить про ефективну стратегію послаблення української армії шляхом атак піхоту в той час, коли Україна повідомила про нестачу живої сили.

Удари FPV-дронів по укріплених позиціях щомісяця Фото: Tochnyi

Наступна діаграма демонструє тотальну перевагу росіян в ударах по укріплених позиціях. Візуальні джерела зафіксували використання росіянами безпілотних літальних апаратів FPV як підривних зарядів для руйнування споруд, що призвело до подальшого відступу українських сил, що обороняються.

Російський FPV-дрон руйнує будівлю Фото: Tochnyi

На наведеному фото можна бачити приклад таких ударів. Дрон FPV вражає будівлю в одну з її найслабших точок, щоб спричинити її руйнування та зробити її непридатною для оборони. Цей тип удару спостерігався в численних інших джерелах та може вважатися випадковим явищем. Очевидно, стратегія загарбників полягає в активному знищенні як активних, так потенційних оборонних позицій.

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Відеоджерела все частіше показують, якими смертоносними для української піхоти стали окопи. Колись вони забезпечували захист від обстрілу, але це змінило використання безпілотників FPV – дрони виявилися дуже маневровими. Але надійна конструкція траншейних укріплень може запобігти шкоді від багатьох з них. Більшої безпеки можна досягнути за допомогою металевих сіток зверху, навколишніх перешкод або будівництво траншей з вищими насипами.

Ураження транспорту FPV-дронами щомісяця Фото: Tochnyi

Починаючи з жовтня, спостерігається зниження кількості українських ударів FPV по транспортних засобах. Якщо безпілотників справді не вистачає, тенденція цілком зрозуміла. Але наступна діаграма показує, що Україна зберігає лідерство щодо ударів FPV по транспортних засобах.

Висновки

Аналіз загальної кількості використаних безпілотників робить очевидним розрив між Україною та Росією, проте Україна продовжує зберігати невелику перевагу. Якщо поточні темпи зростання збережуться без змін, цілком імовірно, що протягом двох місяців Росія досягне того ж рівня використання безпілотників, що й Україна. Це підкреслює необхідність для України збільшити власне виробництво та використовувати більш досконалі системи.

Загальне використання FPV-дронів за період Фото: Tochnyi

В цілому дані вказують на загальну стратегічну перевагу українських збройних сил. За останніми наявними даними до 23 січня 2024 року вони стабільно демонструють перевагу розгортання безпілотників FPV. Хоча очевидно, що російські збройні сили поступово збільшують кількість своїх дронів FPV, різниця все ще є великою. Дані вказують на потенційну точку перелому, коли обидві армії можуть досягти плато у використанні FPV безпілотників.

Загальне зростання використання FPV-дронів на фронті Фото: Tochnyi

Українські збройні сили завдяки послідовному та зваженому розгортанню безпілотників FPV зберігають помітну перевагу, засновану на ефективному використанні. Раніше Фокус робив прогноз щодо розвитку технології FPV-дронів на війні у 2024 році.