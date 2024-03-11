Смартфони на ОС Android отримають велике, але небезпечне оновлення від Google: що відомо

Експерти вважають, що користувачі переплачуватимуть за послуги зв'язку і ризикуватимуть, завантажуючи неперевірене ПЗ, яке може виявитися шкідливим.

Операційну систему Android очікує оновлення, завдяки якому користувачі зможуть завантажувати кілька додатків одночасно, а не чекати, поки вони завантажаться по одному, пише The Sun.

Багатьом користувачам пристроїв на ОС Android набридло чекати на завантаження та оновлення додатків, особливо якщо швидкість Wi-Fi низька. Google зробить можливим одночасне оновлення додатків. Однак телеком-експерти попереджають, що нова функція може призвести до того, що користувачі заплатять дещо більше за послуги зв'язку, ніж зазвичай.

А ось фахівці у сфері кібербезпеки вважають, що навіть програми з Google Play Store можуть становити загрозу для смартфонів. Якщо ви виявите додаток, який не пам'ятаєте, коли завантажили, — негайно видаліть його. Краще завжди завантажувати файли з надійного магазину і перед завантаженням провести власне дослідження.

Деякі шкідливі програми поширюють через сторонні магазини, електронну пошту та текстові повідомлення. Найчастіше "шкідники" вшиті в ігри, додатки для редагування фотографій, месенджери, нагадало видання.

Раніше ми писали про 8-ми ознак того, що кіберзлочинці крадуть дані зі смартфонів. Користувачам варто перевірити, як працює телефон і яку інформацію відображає, щоб зрозуміти, чи атакували їх хакери, чи ні.

Також повідомляли, що південнокорейська компанія Samsung презентувала "секретний" смартфон Galaxy M15 5G з батареєю на 6000 мАг. Який чіп отримав Samsung Galaxy M15 5G — інформація не уточнюється. Компанія також тримає в секреті ціну і дату виходу смартфона на ринок.