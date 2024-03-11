Ентузіаст зламав суперзахищений ноутбук Securebook 5: наслідки були поганими

Захищені від зовнішнього доступу ноутбуки Securebook 5 було вилучено в ув'язнених у кількості 1200 штук.

Один ентузіаст нещодавно зламав ноутбук, за допомогою якого ув'язнені навчаються комп'ютерної грамоти. Це стало причиною конфіскації 1200 ноутбуків у в'язницях, пише Tom's Hardware.

У лютому цього року користувач Твіттера @zephry_wenting зламав так званий тюремний ноутбук Securebook 5 і замінив BIOS, не відключаючи живлення плати, а потім замінив операційну систему за замовчуванням, припаявши USB-роз'єм. Так він встановив Ubuntu MATE і FreeDoom на пристрій, який не передбачає встановлення будь-яких сторонніх програм. За допомогою Securebook 5 ув'язнені освоюють базові навички використання ноутбука. Після публікації @zephry_wenting багато ЗМІ писали, що Securebook 5 буквально "втік із в'язниці".

У підсумку в ув'язнених відібрали 1200 одиниць Securebook 5 тому, що у своєму репортажі медіа Hackaday вказало пароль за замовчуванням для ОС. Процитовані пости у "твіттері" та відеоролики на YouTube тепер видалені або приховані від загального перегляду. Ентузіаст, який зламав пристрій, сказав, що не став би взагалі розповідати про своє досягнення, якби знав, до яких наслідків це призведе.

Ноутбуки були захищені від зовнішнього доступу. На них були встановлені стандартні додатки Microsoft Office, був доступ до закритої навчальної мережі Відділу реабілітаційних програм США, доступ до обмеженої кількості інтернет-сайтів. На пристроях ув'язнені зберігали свої навчальні матеріали. Тепер уся ця інформація для них втрачена.

Нерозумно було ставити під загрозу освіту людей, які перебувають у суворо контрольованому середовищі. Можливо, найближчим часом студентам повернуть або замінять їхні ноутбуки з оригінальними файлами. Однак навряд чи хтось із ув'язнених узагалі знав про злам Securebook 5 і про те, як можна використовувати Ubuntu MATE.

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