У Росії розробляють дрон-камікадзе для запуску з кораблів і катерів: що відомо

У Міноборони РФ мають намір протистояти надводним дронам ЗСУ, які вже потопили кілька ворожих кораблів у Чорному морі.

Після низки невдач російського флоту в Чорному морі, Міноборони РФ ухвалило рішення про створення корабельних версій дронів-камікадзе, пише російське видання "Военное обозрение".

У публікації стверджується, що дрони скоро візьмуть на озброєння, з чого можна зробити висновок, що їх розробка перебуває в активній фазі. ЗМІ не повідомляє про модифікацію цих БПЛА, крім того, що це — "камікадзе". Також не розкриваються і технічні характеристики.

Єдина доступна інформація, отримана від джерел у Міноборони РФ, говорить про те, що безпілотники запускатимуться з кораблів і з катерів.

Медіа сумнівається в тому, що це можуть бути БПЛА з видом від першої особи (FPV), оскільки дальність ураження недостатня для дій на морі, плюс до всього, управління таким дроном ускладнювала б відсутність орієнтирів, на відміну від управління ним на суші.

"Военное обозрение" припускає, що пристрої зможуть досягати морських і навіть наземних цілей. У публікації підкреслюється, що метою дронів будуть надводні безпілотники ЗСУ, які потопили вже не один російський військовий корабель.

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