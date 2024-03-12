Нове оновлення операційної системи iOS: які iPhone отримають функції ШІ

Імовірно, восени цього року iOS отримає нові ШІ-функції. Оновлення торкнуться смартфонів 5-ти й навіть 8-річної давності.

Apple готує велике щорічне оновлення операційної системи iOS, яке, як очікується, стане "найбільшим в історії компанії". Вийде воно восени, передає The Sun.

Аналітик Марк Гурман з Bloomberg заявив, пославшись на керівника відділу розробки програмного забезпечення Apple Крейга Федерігі, що операційна система (ОС) під кодовою назвою Crystal буде істотно змінена. Також він писав, що Apple розглядає iOS 18 як "одне з найбільших оновлень, якщо не найбільше, в історії компанії".

Які функції штучного інтелекту будуть в iOS 18

Згідно з чутками, ОС iOS 18 отримає низку нових функцій, що працюють на штучному інтелекті (ШІ). Оновлення торкнуться й смарт-помічника Siri, яка буде використовувати генеративний ШІ. Це та сама технологія, яка використовується в ChatGPT і дає змогу чат-боту відповідати на різні запитання користувачів. Технологія генеративного ШІ має поліпшити те, як Siri та додаток "Повідомлення" комунікують із користувачами, зазначив Гурман.

Видання The Information повідомило, що Apple досліджувала можливості генеративного штучного інтелекту для інших застосунків, включно з Apple Music, Pages, Keynote і Xcode. Так, в Apple Music штучний інтелект можна буде використовувати для створення "автоматично генерованих плейлистів".

За даними MacRumors, буде впроваджено нові функції на кшталт адаптивних голосових ярликів, які можна сортувати за категоріями, а також змінювати розміри та стилі шрифтів у різних додатках на зразок Календаря Apple, Finder, Пошти, Повідомлень, Нотаток, Книг, Новин, Акцій, Порад і Погоди.

Інша, більш секретна і адаптивна ШІ-функція, буде використовувати відстеження погляд користувача, але очікується, що більше інформації про неї буде розкрито в найближчі місяці.

Коли вийде нова версія iOS 18

Очікується, що iOS 18 буде анонсована на конференції Apple WWDC, яка зазвичай проходить у перший або другий тиждень червня. Терміни від анонсу до випуску варіюються. Після офіційного представлення нова операційна система буде передана розробникам для бета-тестування. Публічна бета-версія, найімовірніше, буде випущена в липні 2024 року, а у вересні вона буде доступною для широкої публіки.

Які смартфони отримають оновлення

Apple зазвичай оновлює ОС для iPhone не старше 5-ти років. Однак ходять чутки, що оновлення зможуть отримати і смартфони 8-річної давності. Якщо це справді буде так, то нову ОС отримають такі моделі смартфонів:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2-е покоління)

iPhone SE (3-є покоління)

Раніше ми писали про те, що смартфони на ОС Android отримають велике, але небезпечне оновлення від Google. Експерти вважають, що користувачі переплачуватимуть за послуги зв'язку і ризикуватимуть, завантажуючи неперевірене ПЗ, яке може виявитися шкідливим.