ЗС РФ застосували Shahed з блоком навігації DGPS: у чому особливість таких БПЛА (фото)

Навігаційна система DGPS може мати подвійне застосування. Для її роботи потрібне використання двох приймачів — стаціонарного й мобільного, розповіли експерти.

Російські військові почали оснащувати безпілотні літальні апарати типу Shahed-136 з блоком навігації DGPS. Про це повідомили експерти Defense Express.

Аналітики отримати фотографії збитого російського дрона, який був оснащений відеокамерою і модемом. Крім цього, на знімках було видно елементи бортової електроніки ворожого БПЛА. Йдеться про блок апаратури з затертими заводськими маркуваннями. Проте було фломастером було нанесено DGPS та деяка комбінація цифр.

Фото: Defense Express

Експерти вважають, що противник міг почати ставити на БПЛА блоки навігаційної апаратури DGPS або ж диференційований GPS, який теоретично може збільшити точність влучання Shahed.

Фото: Defense Express

DGPS: що це таке

DGPS — диференціальна глобальна система позиціонування, вона забезпечує підвищену точність місця розташування. Такі навігаційні системи можуть мати подвійне застосування. Зокрема, їх також можна використовувати для цивільної техніки, агротехніки для точного обробітку землі.

Для роботи DGPS потрібне використання двох приймачів, один із яких стаціонарний і перебуває в точці з відомими координатами, тоді як інший — мобільний. Дані, отримані базовим приймачем, йдуть для корекції інших даних, зібраних пересувним апаратом

Фото: Defense Express

"Якщо наші припущення про використання р*шистами DGPS є вірними, то наразі не зовсім зрозумілим є мотив, для чого росіяни на один зі своїх "шахедів" поставили модем та відеокамеру, котрі також можуть слугувати для уточнення місця перебування літального апарату", — йдеться у повідомленні.

У Defense Express пояснили, що блок DGPS і модем з камерою є складовою одного контуру управління, тоді як модем з камерою і блок DGPS дублюють один одного.

Блок із маркуванням ADC-PLS-002 у Shahed: особливості

Блок із маркуванням ADC-PLS-002 раніше не згадувався в аналізах електроніки на Shahed-136. Аналітики припускають, що він міг бути призначений для збору даних про швидкість польоту БПЛА, тоді як один із дронів може бути підведений до трубки Піто, вбудованої у крило Shahed.

Фото: Defense Express

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські військові почали встановлювати відеокамери на БПЛА типу Shahed. Зокрема, завдяки цьому ворог у реальному часі бачить застосування засобів протиповітряної оборони по дронах.

13 березня у росЗМІ повідомили, що науково-виробниче об'єднання "Кайсант" модифікувало рушницю "Аргус-Антидрон" для придушення частот українських БПЛА. Цей пристрій вже випробували в бойових діях.