Сонячні батареї стали прозорими та гнучкими: застосувати можна де завгодно (фото)

Революційна технологія допоможе значно розширити потенційні можливості застосування сонячної енергії для живлення електроніки, військових і космічних застосувань.

Учені з Австралійської організації наукових і промислових досліджень (CSIRO) створили сонячні елементи, надрукувавши їх на спеціальному обладнанні. Вони настільки гнучкі, що їх можна згорнути в рулон, пише interesting engineering.

На відміну від традиційних кремнієвих сонячних панелей, які є жорсткими і важкими, друковані сонячні елементи вирізняються винятковою гнучкістю і портативністю. Ця революційна технологія дасть змогу застосувати фотоелементи в міському будівництві, гірничодобувних операціях, наданні допомоги під час стихійних лих, у космосі, обороні та персональній електроніці.

Друк гнучких сонячних батарей Фото: CSIRO

Керівник групи CSIRO з систем відновлюваної енергії доктор Ентоні Чесман, заявив, що тонкі і легкі сонячні елементи нового типу проходять тестування в реальних умовах. "Ми вирішили кілька інженерних проблем і домоглися рекордних результатів на великій площі взаємопов'язаних модулів", — сказав він.

Схематичне зображення гнучких сонячних батарей Фото: CSIRO

Рекордної ефективності було досягнуто завдяки рулонному друку, що дало змогу забезпечити великомасштабне виробництво.

"Метод друку "з рулону на рулон" дає змогу наносити фотоелементи на довгі стрічки з пластику, що може значно збільшити швидкість виробництва", — пояснює доктор Чесман. — "Оскільки цей метод давно і широко використовується в поліграфічній галузі, це робить виробництво панелей ще більш доступним для австралійських виробників. Успішна комерціалізація друкованих гнучких сонячних елементів потенційно може принести значні економічні та екологічні вигоди для Австралії та всього світу".

Вчені, які створили гнучкі сонячні батареї

На додаток до рулонного друку інноваційний підхід CSIRO включає використання сучасного матеріалу під назвою перовськіт. Доктор Дуджин Вак, головний науковий співробітник CSIRO, стверджує, що перовськіти чудові тим, що з них можна виготовляти чорнило і потім використовувати під час друку на промислових принтерах.

У процесі оптимізації також використовувалися автоматизація і машинне навчання.

"Ми розробили систему для швидкого виробництва і тестування понад десяти тисяч сонячних елементів на день — те, що було б неможливо зробити вручну", — коментує доктор Вак. — "Це дало нам змогу визначити оптимальні налаштування для різних параметрів процесу прокатки та швидко визначити умови, що забезпечують найкращі результати".

Дослідники визнають, що перовскітні сонячні елементи наразі поступаються кремнієвим сонячним панелям з погляду ефективності та терміну служби. Однак у CSIRO впевнені, що у друкованої сонячної технології велике майбутнє.

"Оскільки ці перовскітні сонячні елементи надруковані на пластикових плівках, вони дуже легкі, дуже гнучкі та портативні", — каже доктор Чесман. — "Жорсткість і вага звичайних кремнієвих сонячних панелей можуть ускладнити їх транспортування та інсталяцію. Нашу тонку і легку сонячну батарею можна легко встановити скрізь, де є сонце".

Раніше ми писали про те, що вчені створили надефективні прозорі панелі. Новий сонячний елемент видав 21,68%, що є найвищим показником серед усіх прозорих сонячних елементів, які існують сьогодні.