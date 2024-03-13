Найбільші обмеження і вимоги у світі: Євросоюз схвалив закон про штучний інтелект

Європейські законодавці визнають, що над законом ще потрібно працювати, тож Євросоюз має створити Офіс зі штучного інтелекту — незалежний орган в рамках Європейської комісії.

Європейський Союз 13 березня ухвалив закон про штучний інтелект, який вводить найкомплексніші обмеження штучного інтелекту у світі. Про це пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, основна мета закону — встановити чіткі вимоги й зобовʼязання для розробників і фахівців зі впровадження штучного інтелекту, а також має усунути ризики в роботі технології, що повʼязані з упередженістю та порушенням конфіденційності.

Закон набуде чинності після підписання країнами-членами ЄС та публікації в Офіційному віснику ЄС. Наразі за ухвалення нових регуляторних правил проголосували 523 депутати Європарламенту, 46 — проти, ще 49 утрималися.

"Європа на даний час є світовим лідером у галузі надійного штучного інтелекту", — заявив комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Він зауважив, що це знакове зведення правил, яке може задати тон тому, як управляється штучний інтелект у західному світі.

Водночас ухвалення закону відбувається на фоні занепокоєння технологічних компаній тим, що обмеження заходять надто далеко. Проти нових правил виступають не тільки вони, але й деякі країни ЄС. Наприклад, Франція разом з Німеччиною просили послабити обмеження, оскільки не хочуть, аби новий закон перешкоджав перспективним європейським стартапам, як-от Mistral AI і Aleph Alpha, і вони могли б кинути виклик американським компаніям у цій галузі.

Натомість, як пише Bloomberg, фахівці з нагляду за цифровими технологіями кажуть, що він навпаки — заходить недостатньо далеко.

Що передбачають нові правила

Нові правила, що містяться у документі, заборонять певні додатки штучного інтелекту, які загрожують правам громадян. Зокрема, біометричної категоризації, що ґрунтуються на чутливих характеристиках, а також нецільове вилучення зображень осіб з інтернету або записів з камер відеоспостереження для створення баз даних розпізнавання осіб.

Також закон заборонить використовувати штучний інтелект для розпізнавання емоцій на робочих місцях й у школах та обмежить його застосування у критичних ситуаціях, наприклад, під час сортування заявок на роботу.

Крім того, закон накладе перші обмеження на інструменти генеративного штучного інтелекту, які привернули увагу світової спільноти 2023 року завдяки популярності ChatGPT.

Перспективи закону про штучний інтелект

Європейські законодавці визнають, що над законом ще потрібно працювати. Задля цього Євросоюз хоче створити Офіс зі штучного інтелекту — незалежний орган в рамках Європейської комісії.

"Він буде ключовим виконавцем, який зможе запитувати інформацію у компаній, що розробляють генеративний штучний інтелект, і, ймовірно, зможе заборонити роботу тієї чи іншої системи на території союзу", — пише Bloomberg.

Нагадаємо, що у грудні торік політики ЄС досягли політичної згоди щодо Закону про штучний інтелект та ухвалили перший пакт про регулювання штучного інтелекту — першої спроби блоку регулювати нові технології. Переговори тривали 36 годин. Оскільки закон складний і комплексний, тож політикам знадобиться час на його технічне доопрацювання.

Раніше Фокус писав про те, що українські дрони працюватимуть на базі штучного інтелекту. Німецька компанія Helsing, із якою було підписано договір, розробляє програмне забезпечення й інтегрує штучний інтелект в оборонні технології.