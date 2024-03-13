Палата представників Конгресу заборонила TikTok у США: законопроєкт ще має пройти Сенат

Відеосервіс опинився за крок від заборони у США. Законопроєкт також має ухвалити верхня палата, а президент Джо Байден вже сказав, що підпише закон.

Палата представників Конгресу США у середу, 13 березня, проголосувала за прийняття закону, який може призвести до заборони сервісу коротких відео TikTok у країні. Про це повідомляє видання NBC News.

Конгресмени від Республіканської та Демократичної партій неодноразово висловлювалися про те, що відеосервіс, який належить китайській компанії, становить загрозу національній безпеці США. За проєкт закону проголосували 352 конгресмени, проти були лише 65. Зараз законопроєкт буде направлений до Сенату.

"Комуністичний Китай є найбільшим геополітичним ворогом Америки та використовує технології, щоб активно підривати економіку та безпеку Америки. Сьогоднішнє двопартійне голосування демонструє опозицію Конгресу спробам комуністичного Китаю шпигувати за американцями та маніпулювати ними, а також свідчить про нашу рішучість стримувати наших ворогів", — сказав у заяві після голосування спікер Майк Джонсон. Він попередив що TikTok може використовуватися для доступу до американських даних та поширення "шкідливої" інформації.

Проти законопроєкту проголосували 50 демократів та 15 республіканців. Серед них була, зокрема, відома прибічниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін, від штату Джорджія.

Головний демократ у Комітеті конгресу з розвідки, Джим Гаймс, від штату Коннектикут, здивував голосуванням проти. Він наголосив на проблеми зі свободою слова в законопроєкті.

"[Китай] закриває газети, станції мовлення та соціальні медіаплатформи. Ми цього не робимо. Ми віримо, що наші громадяни будуть гідними своєї демократії. Ми не довіряємо нашому уряду вирішувати, яку інформацію вони можуть або не можуть бачити", — заявив Гаймс.

TikTok, який належить китайській материнській компанії ByteDance, розгорнув агресивну лобістську кампанію, щоб не допустити прийняття законопроєкту, стверджуючи, що він порушить права 170 мільйонів користувачів у США, передбачені Першою поправкою до Конституції США, та завдасть шкоди тисячам малих підприємств, які покладаються на нього. Законопроєкт пропонує компанії позбутися відеосервісу, у протилежному випадку TikTok буде заборонений у США.

"Ви знищите малий бізнес, як ми; це наш заробіток. Ми досягли успіху", — сказав підприємець Пол Тран, який разом зі своєю дружиною має компанію з догляду за шкірою під назвою "Love and Pebble", на мітингу в підтримку TikTok біля Капітолія у вівторок.

Бізнесмен розповів, що їхній бізнес майже закрився минулого року, поки не з’явився TikTok Shop і "вибухово підняв наш бізнес". За його словами, тепер 90% їхнього бізнесу здійснюється завдяки цьому застосунку.

"Якщо ви приймете цей законопроєкт — звернувся до депутатів Тран, — ви зруйнуєте американську мрію, у яку ми справді віримо".

Попри протести, законопроєкт пройшов через Палату представників, посилюючи тиск на очолюваний Демократичною партією Сенат, та спонукаючи його до відповідного рішення. Президент Джо Байден заявив, що якщо законопроєкт потрапить йому на стіл, він підпише його.

Нагадаємо, раніше експерт із кібербезпеки Віталій Якушев розповів, що китайська соцмережа робить усе можливе, щоб зібрати з телефонів всю приватну інформацію та відіслати її у КНР.