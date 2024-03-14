Ефектне знищення: бійці "Кабул 9" вистежили комплекс "Муром-М" та вантажівки окупантів (відео)

Українські захисники зуміли уразити техніку російських загарбників завдяки FPV-дронам.

Бійці спецпідрозділу "КАБУЛ 9" знищили комплекс "Муром-М" та вантажівки російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Розвідники виявили та спалили два вантажних автомобілі та позашляховик російських загарбників. Вони також зуміли уразити ворожий комплекс відеоспостереження "Муром-М".

"Продовжуємо боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України! Слава Україні!", – йдеться у дописі.

Знищення комплексів "Муром-М" на фронті

Дрони знищили російську систему РЕБ і комплекс "Муром-М". РЕБ-техніку окупанти прикріпили на вежу для того, щоб захистити від безпілотників пристрій для далекого візуального спостереження, але це їм не допомогло. Російські військові встановили її тільки для того, щоб "охороняти" дорогу апаратуру для спостереження від дронів.

У листопаді бійці бригади Нацгвардії ліквідували чотири російські комплекси спостереження. За чотири вильоти дрони ліквідували чотири мобільні комплекси відеотепловізійного спостереження, а саме три "Муром-М" і один "Муром-П", розповіли бійці "Азову".

Також у листопаді було ліквідовано танк та спостережні комплекси "Муром". СБУ завдала чергової шкоди військам РФ. За даними спецслужби, лише кілька ударних дронів допомогли "відмінусувати" бойовий потенціал противника. Було знищено як техніку, так і зброю.

Нагадаємо, 11 березня ЗСУ знищили пункт управління ЗС РФ на судні. У Повітряних силах показали момент удару. Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук подякував українським льотчикам за ефективну бойову роботу.