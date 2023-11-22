Від танка до спостережних комплексів "Муром": СБУ завдала чергової шкоди ЗС РФ (відео)

За даними спецслужби, лише кілька ударних дронів допомогли "відмінусувати" бойовий потенціал противника. Було знищено як техніку, так і зброю.

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Спецназівці Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України змогли знищити ще два спостережнi комплекси "Муром", які належали росіянам. Про це повідомляє пресслужба відомства 22 листопада.

На опублікованих кадрах можна побачити, що за допомогою сучасного озброєння, яке й допомогло зняти те, що відбувається на камеру, техніку та зброю противника було знищено.

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За всім цим спостерігали додаткові дрони, які зняли моменти підриву.

Співробітники спецслужби змогли "відмінусувати" не лише спостережні комплекси супротивника, а й ще дещо. Кіберфахівці Служби безпеки ударними дронами знищили:

танк Т-72;

гармату МТ-12 "Рапіра";

100 мм зенітну гармату "КС-19";

МТЛБ;

кулеметний розрахунок та ворожий бліндаж;

5 автомобілів противникам.

Ще одна ефективна операція, яка завдала колосальних втрат ЗС РФ. На якому напрямі це сталося, невідомо.

21 листопада бійцям СБУ також вдалося знищити російську реактивну систему залпового вогню "Град". Саме з неї противник регулярно завдавав ударів по Херсонській області, але тепер бойовий потенціал ЗС РФ став ще меншим.

Зазначається, що в момент атаки поряд перебували російські окупанти, проте після початку обстрілу вони вибігли з військової техніки та втекли у напрямку лісу.

Нагадаємо, 17 листопада СБУ показала, як бійці ЦСО "А" знищують окупантів ударними дронами. У спецслужбі запевнили, що такі ефективні операції є черговими прикладами того, що на бійців ЗС РФ в Україні чекає загибель.