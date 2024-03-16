"Сонячний сендвіч" зможе працювати в 10 разів ефективніше за звичайну сонячну батарею

Новий тип сонячних панелей, виготовлений із селену і кремнію, може забезпечити ефективність перетворення енергії.

Дослідники з Технічного університету Данії, можливо, знайшли просте рішення, що дає змогу підвищити ефективність сонячних батарей. Об'єднавши стару технологію з новою, команда створила тандемний сонячний елемент нового типу, пише Interesting Engineering.

Навіть найдосконаліші сонячні батареї можуть перетворити щонайбільше 30% сонячної енергії, що падає на них. Решта 70% залишаються невикористаними, і саме цю проблему спробували вирішити дослідники.

Хоча підвищення ефективності сонячних елементів має першорядне значення, важливо, щоб оновлені сонячні панелі зберегли свою собівартість. Вчені застосували альтернативний підхід — вони використовували тандемні елементи, об'єднавши стару технологію з новою. Йдеться про об'єднання селену (застарілий матеріал) і кремнію (сучасний і широко використовуваний).

Отриманий в результаті "сонячний сендвіч", або сонячний тандемний елемент, містить селен як верхній шар і кремнієвий як нижній. Селен діє як фотопоглинач, поглинаючи кілька довжин хвиль сонячного світла для виробництва електрики, що робить його більш універсальним, ніж кремній.

Сонячний модуль, виготовлений у лабораторії, має ефективність перетворення енергії лише 2,7%, але це лише мала частина ККД кремнію, що дорівнює 26,8%. Однак дослідники впевнені, що ефективність сонячної панелі нового типу можна підвищити в 10 разів завдяки точному налаштуванню провідних матеріалів.

Коли сонячні елементи будуть готові, вони зможуть відповідати або навіть перевершити за ефективністю найсучасніші сонячні батареї.

Раніше ми повідомляли про те, що сонячні батареї стали прозорими і гнучкими: застосувати можна де завгодно. Революційна технологія допоможе значно розширити потенційні можливості застосування сонячної енергії для живлення електроніки, військових і космічних застосувань.