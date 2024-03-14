Норвегія випробувала керування роєм дронів з БМП CV90: яке вони мали завдання (фото)

У бронемашині був обладнаний командний пункт для керування зграєю дронів. Система обмінювалася даними з іншими бойовими частинами.

Під час недавніх навчань НАТО Steadfast Defender 24 норвезькі та шведські фахівці провели унікальний експеримент з корекції артилерійського вогню шляхом отримання інформації від кількох безпілотників, вперше керованих з шведської бойової машини CV90. Про це повідомляє сайт Defense Mirror

Завдання роїв безпілотників полягає в тому, щоб виявити позицію та дії противника і передати інформацію на артилерійські позиції, які готові до вогню. Інформація передається на центральну команду безпілотника, який використовує програмне забезпечення для визначення характеру загрози та направляє на неї артилерійський вогонь.

Як зазначає сайт Forsvarets Forum, "мозок", що стоїть за операцією, яка керує дронами, — це система під назвою Valkyrie. Управління системою здійснюється з бойового відділення бронетранспортера CV90. Там, де зазвичай просто сидить піхота, тепер є екрани та засоби зв’язку.

Пункт керування системою Valkyrie Фото: Forsvarets Forum

Самі дрони отримали назву Flamingo і є другою версією цього конкретного типу дронів. Безпілотники мають денну камеру, тепловізійну камеру та датчик руху, який може вловлювати рухомі цілі на землі. Зграя дронів дрони може контролювати певну точку або сканувати шлях. Науково-дослідний інститут збройних сил Данії (FFI) кілька років працював над розробкою системи.

Дрон Flamingo Фото: Forsvarets Forum

"Безпілотники, які ми використовуємо сьогодні, мають камери з електрооптичними та тепловими датчиками. Це означає, що камера чутлива до тепла і може бачити в темряві", — говорить підполковник Міккель Горсетбакк.

Міккель Горсетбакк є керівником проєкту "Бойовий підрозділ завтрашнього дня" та керівником бойової лабораторії, одного з відділів розвитку технологій Військової академії Норвегії.

Норвезький інститут оборонних досліджень працює над розробкою нових датчиків і нових безпілотників, які можуть виконувати різні завдання.

САУ Archer, з якими взаємодіяли дрони Фото: Forsvarets Forum

"Ми хочемо мати можливість використовувати суміш різних дронів у групі, керованих однією системою з одного візка оператора", – сказав Міккель Горсетбакк.

У групу безпілотників входять не лише БПЛА, але й безпілотні наземні транспортні засоби, які також передаватимуть цільові дані центральному командуванню безпілотників. Завдяки цифровій передачі від роїв безпілотників або інших датчиків процес повідомляти операторів артилерійської системи є набагато швидшим та точнішим, ніж процес, людській активності. Проєкт Tomorrow's Combat Unit має надати норвезькій армії оперативні можливості автономних систем та штучного інтелекту не пізніше 2028 року.

Нагадуємо, на початку лютого стало відомо, що представники України обговорили зі шведською Агенцією оборонних матеріалів питання терміни та умови придбання броньованих бойових машин CV90. Раніше було створено коаліцію CV90, у яку, окрім Швеції, увійшла Данія, Естонія, Норвегія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія та Чехія. Учасники переговорів обговорили фінансові умови та зобовʼязання Україні стосовно участі в проєкті. У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеція отримала дозвіл від уряду на проведення переговорів для укладення міждержавної угоди на постачання CV90.