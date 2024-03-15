Такого ніхто не очікував: ОАЕ конкуруватиме зі США та КНР у галузі ШІ-процесорів

Якщо переговори пройдуть успішно, то Сем Альтман отримає від інвестфонду MGX 7 трлн доларів на створення виробничих потужностей в ОАЕ.

Сем Альтман, засновник OpenAI, знайшов інвесторів для свого проєкту зі створення ШІ-чіпів. Компанія MGX (ОАЕ) готова вкластися у виробництво передових напівпровідників, пише Financial Times.

Джерела повідомили, що MGX готова фінансувати ініціативу Сема Альтмана і зараз веде з ним переговори. Альтман прагне знизити залежність від ШІ-продуктів Nvidia, оскільки ця компанія є монополістом на ринку. У зв'язку з цим Сем запропонував створити кілька фабрик для випуску передових ШІ-прискорювачів, які б курирували фахівці з TSMC. Якщо переговори пройдуть успішно, то MGX інвестує 7 трлн доларів США.

MGX — це інвестфонд, який вкладається в проєкти розвитку штучного інтелекту. Головою фонду є родич президента ОАЕ шейха Мухаммада ібн Заїд Аль Нагаяна, тому MGX тісно пов'язаний із держструктурами країни.

Омар Султан аль-Олама, міністр ОАЕ з питань штучного інтелекту, повідомив виданню, що країна має деякий запас процесорів Nvidia. На їхній основі працюватиме національна ШІ-екосистема. Він підкреслив, що ОАЕ постійно потребують передових прискорювачів, оскільки нейромережі розвиваються стрімкими темпами. І було б непогано, якби Емірати мали в своєму розпорядженні власне виробництво ШІ-чипів.

Financial Times нагадує, що раніше ОАЕ хотіли інвестувати в китайські компанії, що займаються розробкою ШІ-прискорювачів. Але США втрутилися в процес і наполягли на тому, щоб Емірати переглянули своє рішення. В результаті компанія G42 припинила співпрацю з китайськими фірмами. Тепер у країни з'явився чудовий шанс обзавестися власними напівпровідниковими потужностями.

Радник президента ОАЕ з нацбезпеки шейх Тахнун ібн Заїд аль-Нагайян висловив сподівання, що керувати компаніями з виробництва ШІ-чипів будуть місцеві фахівці, хоча, зазначив він, для уряду не менш важливими є компетенції та надійність міжнародних партнерів.

Раніше ми писали, що Intel випустила найпотужніший процесор для ПК у світі — Core i9-14900KS. Чип працює на потужності 150 Вт, а пікова потужність становить 253 Вт при великих навантаженнях.