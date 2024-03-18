Перевершують клони Shahed: удари ЗСУ семитонними дронами повертаються, — Forbes (фото)

З'явилися знімки, на яких, мабуть, зображені уламки Ту-143 у російській Брянській області. Ці дрони можуть використовувати у кампанії ударів по російській інфраструктурі.

Україна шукає запаси на власних складах озброєнь, що залишилася з часів Холодної війни, причому будь-якої зброї, яка може уражати військові та промислові цілі на території РФ. Про це пише Forbes.

З огляду на все, вдалося відшукати партію безпілотників Ту-141/143 випуску 1970-х років — грубого дизайну, громіздкі, але все ще потенційно ефективні пристрої, які ЗСУ востаннє використовували рік тому, через 40 років після того, як їх офіційно списали. .

Користувачі соцмереж показали знімки, на яких, можливо, зображені уламки Ту-143 у російській Брянській області. Судячи з усього, він використовувався в українській кампанії ударів по російській інфраструктурі, зокрема. нафтовим об'єктам у сусідніх з Україною російських регіонах.

Це похідна американських розвідувальних дронів часів Війни у В'єтнамі. Ту-141 з реактивним двигуном та аналогічні йому Ту-143 не дуже хитромудрі. Але швидкі (при вазі 7 тонн та довжині 14 метрів) і набагато руйнівніші, ніж, наприклад, український клон "Шахеда".

Ту-141/143 працюють, і не дивно, що їх використовують для атак по російським нафтопереробним заводам.

Model 147 часів Війни у В'єтнамі

Дрон Ryan Model 147B

Дрони застосовуються з часів Першої світової. Перші моделі являли собою радіокеровані мішені для стрільби. У 50-х роках ВПС США та каліфорнійський виробник мішеней Ryan Aeronautical розробили Model 147 — 10-кілограмовий безпілотник з реактивним двигуном і, на той час, дуже складною інерційною навігаційною системою та дорогими камерами.

Model 147 здійснила тисячі вильотів над В'єтнамом, фіксуючи цілі для пілотованих бомбардувальників, які пізніше завдавали ударів. Збройні версії перебували у розробці, коли війна закінчилася, але потім цей проєкт згорнули.

Ту-141/143

Дрон ту-143

Невдовзі радянські ВПС розробили схожі системи. Ту-141/143 вперше піднялися у повітря 1974 року. Андрій Туполєв побудував 142 екземпляри 14-метрових дронів на заводі в Харкові. Система прослужила до 1989 року.

Деякі Ту-141 та Ту-143 перебували на зберіганні в Україні під час вторгнення російських військ у 2014 році. Українські інженери почали вивозити застарілі БПЛА зі складів та ремонтувати їх. Підтримувані РФ бойовики збили як мінімум два Ту-143 у 2014-му.

На озброєнні українських ВПС є кілька пілотованих бомбардувальників Су-24 із крилатими ракетами Storm Shadow та SCALP-EG дальністю 300 км, але ракет не вистачає, а бомбардувальники надто цінні, щоби ризикувати ними на території Росії.

Ту-141/143, зокрема, швидкі – 900 км/год.

Якщо прибрати камери та додати вибухівку, Ту-141/143 стане крилатою ракетою, а не розвідувальним дроном. Ще в березні 2022 року стало очевидно, що українські ЗС модифікували деякі зі своїх Ту-141/143. Важко сказати, скільки Ту-141 та Ту-143 залишилося в України. Якщо вони все ще є, то варто очікувати глибших ударів по російській промисловості у прикордонних областях.

Нагадаємо, що експерт оцінив конструкцію дрона "Лютий".

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