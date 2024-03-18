РЕБ не страшна: український FPV-дрон "Бандерик-Стрічка" тягне дріт від оператора (відео)

Дрон з кабелем невразливий для РЕБ, завжди передає якісне зображення та більш безпечний для пілотів. Проте він має низку обмежень у застосуванні.

Українська компанія "Дронарня" розробила ударний дрон "Бандерик-Стрічка", який поєднаний з оператором тонким оптоволоконним кабелем. Випробування дослідного зразка FPV-дрона "Бандерик-Стрічка" компанія показала на власному YouTube-каналі.

Як йдеться у короткому поясненні до відео, для керування та передачі відеосигналу дрон не використовує жодних частотних діапазонів. Так само канал передавання сигналу неможливо "заглушити" засобами радіоелектронної боротьби.

Характеристики дрона "Бандерик-Стрічка":

злітна маса — 3 кг;

тип акумулятора — Li-On;

час польоту — 15 хвилин;

тактичний радіус — 1 км.

На відео можна побачити, як дрон злітає, а оператор спостерігає відео з його камери. Можливо це не найякісніший відеопотік, але він позбавлений артефактів, які трапляються під час передавання по радіо.

Сайт Defense Express зазначає, що безпілотник з оптоволоконним зв’язком має ряд переваг та неприємних моментів для ворога. По суті, з ним не працюють усі відомі бойові тактики та способи знешкодження.

Засоби РЕБ втрачають будь-яку актуальність, адже не мають що блокувати;

засоби РЕР (радіоелектронної розвідки) стають безпорадними у спробі знайти розрахунок БПЛА;

оператор отримує якісне відео, яке дозволяє краще оцінити навколишні обставини.

Проте дрони на кабельному "повідці" мають й суттєві недоліки. Серед них обмеження у маневрах: дрон може заплутатися у власному кабелі або ж заплутати його у якихось об’єктах на місцевості. Також за відсутності резервного каналу зв’язку за допомогою радіо ризик втрати дрона під час обриву кабелю дуже великий.

Оптоволоконний кабель використовують навіть з протитанковими ракетами. Ізраїльський протитанковий ракетний комплекс Spike LR2 виробництва Rafael має котушку з оптоволокном довжиною 5,5 км і тягне за собою кабель під час польоту до цілі.

Нещодавно повідомлялося, що українські військові захопили російський дрон з оптоволоконним кабелем. Вони знайшли FPV-дрон з котушкою тонкого дроту загальною довжиною 10 км, кінець якого розмотувався у повітрі.