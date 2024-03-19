Захист від РЕБ: в Україні розробили плату для зміни частоти дронів у польоті (фото)

Пристрій дозволяє забити у дрон три значення нестандартної частоти відеосигналу та змінювати їх під час виконання завдання. Він допомагає уникнути засобів радіоелектронної боротьби та покращує спільну роботу БПЛА.

Київські розробники виготовляють та програмують плати, які дозволяють операторам безпілотних літальних апаратів користуватися нестандартними частотами, а також зручно їх перемикати. Про розробку розповідає сайт dev.ua.

Завдяки новим українським платам декілька дронів можна застосовувати разом декілька розташованих поряд дронів, а також змінити їхню частоту буквально у польоті. Розробники не розкривають свої дані через міркування безпеки.

Невеличка плата призначена для дронів з аналоговим відеозв’язком, та має власне програмне забезпечення. Її можна встановити практично майже на всі різновиди FPV-дронів з частотою 5,8 ГГц. Також вона підійде для безпілотників середнього та великого радіуса дії, котрі мають частоту 1,2 ГГц.

Плата для зміни частоти відеосигналу дронів Фото: Dev.ua

"Плата вітчизняна, розробка вітчизняна, команда вітчизняна", — каже керівник групи розробників.

Плату з ПЗ встановлюють на дрон та його станцію керування. Невеликий пристрій дозволяє під час роботи БПЛА частоту каналу відео на нестандартну. За допомогою алгоритму дрон можна запрограмувати на три відеочастоти, винести їх на пристрій керування та змінювати безпосередньо під час виконання бойового завдання. Перемикання відбувається швидко, весь процес переходу між каналами займає лише секунду. Використання плати допомагає позбутися багатьох проблем, знайомих операторам дронів на фронті:

Заглушення відеоканалу власними засобами РЕБ. Системи радіоелектронної боротьби знаходяться значно ближче до станції керування безпілотниками, ніж російські, часто саме вони не дають працювати дронам та глушать відеозв’язок. Нестандартна частота допомагає цьому уникнути. Якщо кілька FPV-дронів летять в одному напрямку, вони заважають сигналу один одного на тій самій частоті, що впливає на відеопотік та якість зображення. За словами розробників, іноді можна навіть переплутати сигнали. Зміна частоти завадить і цьому. також різним операторам можна буде працювати зграєю дронів та не заважити один одному. Деякі розповсюджені окопні засоби РЕБ здатні працювати за принципом створення радіошуму на багатьох розповсюджених частотах, щоб придушувати відеозв’язок. Російські окупанти в такий спосіб створюють шум та не дозволяють оператору побачити себе. Нестандартні частоти, знову ж, допомагають.

Виробничі потужності групи розробників зараз дозволяють створювати 1000 плат щомісяця. Виробами вже користуються оператори дронів президентської бригади, від яких засіб вже отримав схвальні відгуки. Вартість плати залежить від кількості замовлень. У партії 1-10 плат одиниця коштує близько 2000 грн. Якщо замовити від 100 плат або більше, можна знизити ціну до 1200 грн.

Розміри плати Фото: dev.ua

"Кожна плата прошивається та перевіряється в ручному режимі, тому там багато ручної праці, яка не може коштувати копійки", — каже співрозмовник журналістів.

У планах розробників адаптувати розробку для всіх актуальних типів приймачів та передавачів дронів, що є на фронті. Це до 10 різних конструкцій, під які потрібна програмна та апаратна адаптація.

Програмне забезпечення плати Фото: dev.ua

Також вони хочуть створити режим, який би дозволяв знизити інтенсивність відеосигналу, щоб приховати безпілотник від ворога. Потрібне керування потужністю в ручному режимі, швидке зменшення та збільшення її за потреби. Наразі група інженерів шукає грантів, пожертв або державного фінансування для подальшої розробки проєкту.

Щоб уникнути систем РЕБ та покращити зв'язок, українські винахідники йдуть й на радикальніші кроки. Нещодавно повідомлялося, що компанія "Дронарня" розробила ударний дрон "Бандерик-Стрічка" з оптоволоконним кабелем.