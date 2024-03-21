Непомітні для оптики вночі та вдень: ЗС РФ отримали костюми для захисту від дронів, — ISW (фото)

За даними розробника, у таких плащах присутній неназваний хімічний склад, а сам виріб важить 350 грамів і поміщається в кишені.

Російська компанія HiderX поставила "костюми-невидимки" підрозділам, що діють в Україні. Нова розробка, за даними російських ЗМІ, робить військового непомітним для оптичних приладів у темний і світлий час доби. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 20 березня.

Зазначається, що представники HiderX повідомили російським ЗМІ, що в таких плащах присутній неназваний хімічний склад, а сам виріб важить 350 грамів і поміщається в кишені.

Захист від дронів із тепловізорами

На сайті виробника зазначено, що в основі цієї технології — екранування або відбиття температури навколишнього середовища від захисної поверхні. Текстильні матеріали, що використовуються, як повідомляється, дають можливість значно скоротити ймовірність виявлення тепловізійними системами.

Захист від дронів із тепловізорами

Захист від дронів із тепловізорами

Виріб важить 508 грамів разом із чохлом. Тканина міцна і водовідштовхувальна.

"Плащ надягають поверх спорядження, що захищає спорядження та екіпірування від зовнішніх впливів", — зазначається на сайті.

Захист від дронів із тепловізорами

Захист від дронів із тепловізорами

Компанія випускає два різновиди плащів-невидимок: "Привид" V1 і "Привид" V3.

Нагадаємо, що у РФ поліпшили систему проти українських FPV-дронів "Пероед-М". Нову РЕБ збираються запустити в масове виробництво і готують до відправлення на передову в Україну у великих кількостях.

Раніше повідомлялося, що у російських військ з'явився щит для захисту бронетехніки від FPV-дронів.