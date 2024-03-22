Власники смартфонів на Android зможуть користуватися супутниковим зв'язком: як це працює

Ви зможете надсилати й отримувати повідомлення без мобільної мережі або мережі Wi-Fi, просто під'єднавшись до супутника.

Версія операційної системи (ОС) Android 15 для розробників, Developer Preview 2, отримала підтримку супутникового роумінгу, при чому підтримку цю матимуть, як власні додатки Google для обміну повідомленнями, так і сторонні, пише PC Mag.

У тестовій версії ОС Android сама виводить на екран смартфона повідомлення "Автоматичне підключення через супутник", що повідомляє користувачеві, що "Ви можете надсилати й отримувати повідомлення без мобільної мережі або мережі Wi-Fi".

Зв'язок між супутником і смартфоном — чи обмежений він обмежений обміном повідомленнями, як у випадку Apple Emergency SOS і в найбільш ранніх версіях роумінгу Starlink від T-Mobile, чи включенням широкосмугового зв'язку, як це заплановано AT&T і AST SpaceMobile, — є однією з найбільших змін у сфері бездротового зв'язку. Компанія Google не відстає від тренду і ще минулого місяця вона заявила, що додасть підтримку супутникового роумінгу AST у майбутню версію Android.

Повідомлення про можливість підключитися до супутника Фото: скриншот

Інші функції ОС Android 15 включають істотні поліпшення PDF-коду Android, що дають змогу додаткам, які використовують цю структуру, пропонувати функції пошуку, виділення тексту та анотацій; підтримка зовнішніх екранів на системному рівні, які деякі складні Android-фони використовують для відображення повідомлень.

Developer Preview 2 також містить налаштування NFC, що дають змогу NFC-сумісному програмному забезпеченню смартфона забезпечити плавніші транзакції в один дотик, захист конфіденційності, що дасть змогу застосункам повідомляти користувачам, коли пристрій запису екрана активний, і AutomaticZenRules для налаштування функції "Не турбувати".

Розробники можуть протестувати це оновлення на нових телефонах Pixel — серій 6, 7 або 8, а також на Pixel Fold і Pixel Tablet. Google продовжує прогнозувати випуск "стабільної платформи" в червні, а офіційний реліз відбудеться "через кілька місяців".

Раніше ми писали про те, що Xiaomi Mix Fold 4 отримає супутниковий зв'язок і акумулятор на 5000 мАг. Також відомо, що новий флагман від Xiaomi матиме більший обсяг пам'яті — 1 ТБ.