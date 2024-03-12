Смартфон Xiaomi Mix Fold 4 отримає супутниковий зв'язок і акумулятор на 5000 мАг (фото)

Також відомо, що новий флагман від Xiaomi матиме більший обсяг пам'яті — 1 ТБ.

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Xiaomi планує оновити свою лінійку складних смартфонів ще одним флагманом — MIX Fold 4. Хоча до виходу пристрою ще кілька місяців, уже з'явилися перші подробиці про новинку, пише Рhone arena.

Згідно з даними Digital Chat Station, смартфон Xiaomi MIX Fold 4 працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Об'єм оперативної пам'яті становитиме щонайменше 16 ГБ, а обсяг вбудованої — 1 ТБ. Такі показники пам'яті зазвичай характерні для найдорожчих флагманських варіантів, тому, можливо, що Xiaomi випустить дешевші версії з дещо меншим об'ємом пам'яті.

Крім великого обсягу пам'яті і дуже потужного процесора, майбутній складаний телефон Xiaomi буде оснащений двостороннім супутниковим зв'язком і акумулятором ємністю понад 5000 мАг. Digital Chat Station уточнює, що MIX Fold 4 буде легшим за інші складні флагмани компанії, незважаючи на велику і потужну батарею. Крім того, пристрій буде оснащено 50-мегапіксельним основним датчиком і телеобʼєктивом із перископом.

Смартфон Xiaomi Mix Fold 4 Фото: Xiaomi

І останній, але не менш важливий факт: джерело інформації стверджує, що MIX Fold 4 буде водонепроникним і буде оснащений спеціальним двигуном по осі X. З огляду на те, що попередній складаний смартфон Xiaomi було випущено в третьому кварталі, очікується, що новинку буде представлено приблизно в той самий час цього року, принаймні в Китаї.

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Ціна пристрою поки не розголошується, як і точна дата виходу на світовий ринок.

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