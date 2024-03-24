Стало відомо, який ШІ отримає iPhone 16: не обійдеться без допомоги Google і Baidu

Apple не планує створювати власну модель генеративного ШІ для iOS 18.

Apple готується оголосити про свої плани зі створення штучного інтелекту (ШІ) для iPhone. Компанія, можливо, укладе партнерство не тільки з Google, а й із китайською Baidu, пише Forbes.

З кожним запуском флагманського телефону на ОС Android, що просуває генеративний ШІ, сімейство Apple iPhone залишається позаду. Хоча ШІ можна знайти в програмному забезпеченні iPhone, наприклад, у засобах опрацювання зображень або інтелектуального введення тексту, генеративний ШІ не буде додано до наступної версії iOS — iOS 18, яку буде презентовано на Всесвітній конференції розробників цього літа і яка буде доступна на сімействі iPhone 16 наступного покоління.

Як і більшість виробників смартфонів, Apple зосередиться на обробці ШІ на пристрої та в "хмарі". Тім Кук, голова компанії, і його команда, безсумнівно, скористаються репутацією Apple, яка зберігає на пристрої якомога більше даних для локальної обробки. Проте Apple доведеться використовувати "хмару" для застосунків ШІ, які потребують значної обробки.

Повідомляється, що Apple працює над партнерством з Google, щоб використовувати для цієї мети сервіс генеративного ШІ Gemini. Попри те, що Google створила і просуває конкуруючу ОС — Android, це не заважає Apple співпрацювати з пошуковим гігантом. Google, без сумніву, отримає десятки мільйонів власників iPhone, що використовують ШІ, яких "надасть" Apple, що вкрай важливо, оскільки пошуковик прагне перевершити таких конкурентів, як OpenAI.

Однак, зазначає видання, ШІ Gemini від Google недоступний у Китаї, тому необхідно знайти альтернативу. Раффаеле Хуанг з Wall Street Journal повідомляє, що Apple почала переговори з китайською високотехнологічною компанією Baidu щодо включення її хмарних сервісів штучного інтелекту до прийдешньої сім'ї iOS 18 і iPhone 16.

Apple не буде єдиною, хто піде цим шляхом. На нещодавній виставці Galaxy Unpacked компанія Samsung презентувала не лише нове сімейство Galaxy S24, а й сервіси Galaxy AI, частину яких використовує Google Gemini, а послуги штучного інтелекту в Китаї забезпечує Baidu.

Раніше ми писали про те, що спеціальний ШІ-алгоритм навчив чат-ботів думати перш ніж давати відповідь. Завдяки алгоритму Quiet-STaR, чат-боти на основі ШІ зможуть обирати з кількох варіантів відповідей найкращий.