На противагу США: Китай заявляє про створення найенергоефективніших ШІ-чипів у світі

Два ШІ-процесори для голосових помічників і медичних гаджетів виявилися на 10% потужнішими й на 90% енергоефективнішими за торішні аналоги.

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Вчені з Університету електронних наук і технологій Китаю представили два чипи штучного інтелекту (ШІ) з наднизьким енергоспоживанням і рекордною продуктивністю, передає SCMP.

Чипи, спеціально розроблені для опрацювання завдань ШІ, зазвичай вимагають значної обчислювальної потужності. У зв'язку з цим вони витрачають досить багато енергії. Але завдяки оптимізації алгоритмів та архітектури професору Чжоу Цзюню та його команді з Університету електронних наук і технологій Китаю вдалося значно знизити енергоспоживання процесора.

Дослідники представили два інноваційні чипи на ISSCC — Міжнародній конференції IEEE з твердотільних схем. На щорічному заході найкращі дослідники, інженери та фахівці зустрічаються, щоб обговорити нові розробки та майбутнє чіпових технологій. Цього року конференція пройшла в Сан-Франциско (США) з 18 по 22 лютого.

Перший з двох ШІ-чипів був розроблений для вбудовування в інтелектуальні пристрої та забезпечення голосового управління в автономному режимі. Завдяки йому пристрій добре справляється з виявленням ключових слів і перевіркою живої мови, розпізнаючи голосові сигнали мовця навіть за наявності сторонніх шумів. Команда Чжоу запропонувала нову архітектуру, що включає механізми динамічних обчислень, схему адаптивного шумозаглушення, а також інтегровану схему розпізнавання ключових слів і мовця.

Чип забезпечує енергоспоживання під час розпізнавання менше двох мікроджоулів на екземпляр, водночас точність перевищує 95% у тихому середовищі та 90% — у галасливому середовищі. Процесор стане в пригоді для додатків голосового управління з низьким енергоспоживанням, таких як "розумний дім", носимі пристрої та смарт-іграшки.

Другий чип, представлений на конференції, був розроблений для виявлення сигналів про напади епілепсії. Створений для використання в переносних пристроях, він використовує розпізнавання електроенцефалограми (ЕЕГ), щоб попередити про епілептичний напад, щоб пацієнт міг звернутися по медичну допомогу.

Дослідники оптимізували алгоритм перенавчання, що дає змогу попередньо навченій моделі штучного інтелекту робити точні прогнози на основі наявних даних без необхідності збору сигналів про напади пацієнтів, досягаючи точності понад 98%. Перед використанням пацієнтам просто необхідно надіти пристрій й провести калібрування, яке триватиме лише кілька хвилин. Це дасть змогу пристрою розпізнавати індивідуальні характеристики сигналу. Середнє енергоспоживання цього чипа під час розпізнавання становить лише близько 0,07 мікроджоуля, що є найбільш енергоефективною конфігурацією серед процесорів такого типу.

В офіційному звіті вчені зазначили, що їхній чип на 10% потужніший в обчисленнях та на 90% енергоефективніший за аналогічний процесор, представлений на минулорічній конференції.

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Під час демонстрації на ISSCC сигнали ЕЕГ користувача, зібрані в режимі реального часу з переносного пристрою інтерфейсу мозок-комп'ютер, передавалися на випробувальну плату через Bluetooth. Чип було переконфігуровано для ідентифікації уявних рухових команд, що дало змогу керувати рухом робота: рухатися вперед, зупинятися або рухатися назад.

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