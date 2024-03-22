США покарають Китай за обхід санкцій: смартфони Huawei залишаться без передових чипів

Білий дім має намір посилити обмеження проти SMIC і Huawei, підключивши Німеччину та Південну Корею до санкційної війни.

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Китайський виробник мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) "потенційно" порушив американські санкції, виготовивши передовий 7-нм процесор для Huawei Technologies, пише SCMP.

Заступник міністра торгівлі Алан Естевес, виступаючи перед Комітетом у закордонних справах, заявив, що компанія SMIC порушила умови санкційного контролю США після того, як виробила чип для смартфона Huawei Mate 60 Pro. Естевес охарактеризував техпроцес SMIC як "низькопродуктивний" і поставив під сумнів здатність Китаю виробляти передові процесори у великих масштабах.

Естевес очолює Бюро промисловості й безпеки, що відповідає за контроль над експортом чипів і санкції, які, як сподівається адміністрація президента США Джо Байдена, підірвуть амбіції Китаю в галузі напівпровідників. Президент Байден запровадив радикальні обмеження проти китайських компаній, які тепер не можуть купувати передові чипи й обладнання для їхнього виробництва в американських фірм, і переконав країни-союзниці, включно з Нідерландами та Японією, запровадити свої власні санкції теж.

Попри ці зусилля, компанії Huawei вдалося представити вдосконалений 7-нм чип для смартфона, який надійшов у продаж під час візиту міністерки торгівлі Джини Раймондо до Китаю в серпні. Чип для Huawei Mate 60 був виготовлений компанією SMIC, але не на китайському, а на нідерландському обладнанні ASML Holding NV і американському обладнанні від Lam Research і Applied Materials.

Смартфони Huawei Mate 60 Pro Фото: Huawei

Це обладнання було експортовано до Китаю до того, як у США та Нідерландах набули чинності санкції, що обмежують закупівлі та постачання.

"Китайські виробники мали доступ до інструментів до того, як ми запровадили обмеження — не щодо обладнання найвищого класу, а щодо того, чий рівень дещо нижчий, — сказав Естевес. — Це обладнання з часом застаріє, і виробничий процес почне деградувати".

У вересні Бюро промисловості й безпеки заявило, що досліджує 7-нм чип Huawei, а Раймондо пообіцяла вжити найрішучіших заходів для захисту національної безпеки США. Адміністрація Байдена розглядає можливість запровадження санкцій щодо секретної мережі потенційних партнерів Huawei з виробництва чипів, а також кількох фірм, які, за словами чиновників, можуть купувати підсанкційне обладнання та продавати його телекомунікаційному гіганту.

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Американські чиновники також підштовхують своїх нідерландських і японських колег до посилення контролю над чипами та намагаються переконати Німеччину й Південну Корею приєднатися до угоди, зокрема, щоб зупинити потік запчастин для літографічних сканерів із цих країн до Китаю. Законодавці-республіканці роблять усе можливе, щоб відрізати Huawei і SMIC шляхи до американських технологій.

Раніше ми писали, що техніка ЗС РФ залишиться без чипів, оскільки росіяни збанкрутували свого ж виробника. Виробник електроніки "Ангстрем" не зможе виконати держоборонзамовлення, оскільки заборгував корпорації ВЕБ.РФ 1,3 млрд рублів.

Повідомляли також, що Китай позбудеться можливості завозити чипи в обхід санкцій США. Оскільки Huawei продовжує виробляти передові чипи, попри санкції, її запідозрили в організації секретної мережі постачання.